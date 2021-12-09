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車站防疫天使粗暴量額溫 乘客不滿 兩人月台打起來
彰化縣永靖火車站日前發生謝姓「防疫天使」要幫女乘客量額溫時太粗暴，還因此和張姓女乘客爆發肢體衝突，台鐵表示，謝姓「防疫天使」已向張女道歉，兩人已和解，謝女也調往他處服務。
張姓女乘客向媒體投訴指出，11月26日中午她到永靖車站搭車時，一進車站，女防疫人員就拿著額溫槍衝過來，兇巴巴的問她有沒有量額溫，更粗暴的用額溫槍戳她的額頭，還一邊罵她。
張女說，她被防疫人員的舉動嚇到，即拿出手機蒐證，結果對方竟抓狂扯她的頭髮，還揮手要打她，事後她通知站方處理，雖雙方後來和解，但她仍希望站方以後招募臨時人員時，要注意是不是有情緒問題，不要有其他乘客被無理對待。
由於永靖火車站為無人車站，由員林站代管，員林火車站站長林憲堂說，接到女乘客投訴後，已進行調解，由於雙方發生爭執後，就失控互扯頭髮，但謝姓防疫天使後來也有道歉，站方並賠償五千元醫藥費給女乘客，未來會加強工作人員的管理。
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