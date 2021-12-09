獨／防超商暴力推「視訊報案」基層爆：多數檢舉違停

近月來超商暴力頻傳，屏東、台中、桃園、新北等地，都有超商店員遭攻擊受重傷、甚至死亡的案件，內政部長徐國勇在上月底的治安會報中，就呼籲民眾下載「110視訊報案」，提升即時報案能力，不少縣市警察機關都在近日與超商業者座談時，向業者宣傳多下載視訊APP，不過基層透露，視訊報案使用迄今，少見有使用在立即性危險的案例，反而「多數檢舉違停」。

經台中市警局宣導，自2019年迄今，報案件數逐年成長，但實際有報案需求的「有效報案」，約500、600件，約為報案件數的3分之一，但其中約5成多是檢舉交通違停及為民服務案件，其他則是無立即危險的案件通報。

警政署設計視訊報案，目的是提供民眾多元報案管道，報案人可將報案定位資訊及現場影像以視訊方式回傳至110受理員，也能切換前後鏡頭並撥放警語，嚇阻歹徒。

不過民眾若要使用，需先下載，且使用前要輸入自己的姓名、手機、緊急聯絡人的資料等，有前置作業要做，遇到立即危害時，等於有多個步驟要做，不如直接打110報案最快、最直覺，造成讓該軟體被運用到實際設計目的的機會變低。

台中市警局副局長鄧學鑫昨天與四大超商業者、經發局召開座談會時，也向業者提到有「110視訊報案」的軟體，希望業者能教店員多多運用，當時就有業者不知道有該款軟體存在，紛紛向警方詢問如何使用該款軟體。

「110視訊報案」手機APP軟體由警政署在2017年上線，可直接定位民眾的位置，還可開啟前後視訊鏡頭，將現場狀況錄影、錄音給警局勤指中心，並直接與受理警員視訊，報案人可以不用描述現場狀況，提升即時報案能力，近來超商暴力頻傳，內政部長徐國勇也推廣民眾、超商店員使用。