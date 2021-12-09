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警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

奧客沒錢付旅店房費 竟PO賣賓士車假訊 騙買家匯款旅店

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

李姓男子去年帶朋友入住旅店，卻沒錢付房費，竟涉嫌兩頭詐騙，先拐到陳姓旅店經理的帳戶，隨即在臉書PO賣二手賓士車假訊息，詐騙買家匯款3萬元到經理帳戶。士林地檢署偵結依照詐欺罪嫌起訴。

起訴指出，李姓男子和黃男（已起訴）去年11月28日帶著老婆、朋友共5人，入住台北市士林區一家旅店，不料沒錢付住房費，竟在隔天晚上8時許，涉嫌騙旅店陳經理「請媽媽匯款...要經理提供帳戶資料」。

黃男拍下陳經理的帳戶存摺封面，隨即夥同李男持陳姓朋友的手機，登入臉書PO文，刊登出售二手賓士車訊息，吸引陳姓買家上鉤，同年月30日早上8時許網路銀行轉帳匯款3萬元到陳經理帳戶。

全案直到陳經理早上9時許確認款項，發現金額不對報案提告。李則供稱，有使用手機發文，也有「借用」陳經理的帳戶。當時一同入住旅店的朋友證稱，李、黃用手機刊登售出賓士稱的假訊息，詐騙買家匯款，部分不法所得用來支付住房費。

檢察官依照住房紀錄、LINE訊息、臉書PO文、匯款資料等，認定李男涉犯加重詐欺取財罪，依法起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

詐騙 假訊息 詐欺

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