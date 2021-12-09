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喝酒口角糾紛變肢體衝突 警循線帶回8人送辦
高雄市一名許姓男子因與鄭姓男子、黃姓少年相約至燕巢區阿公店水庫旁停車場談判，雙方各找多名友人到場，談判破裂後，許男與友人持木棍砸毀現場3部機車，鄭男、黃男也遭毆打受傷，警方獲報到場時許男等人已逃逸，事後調閱監視器，目前共帶回8人，依妨害秩序罪、傷害及毀損罪嫌送辦。
據了解，許男（20歲）與鄭男（20歲）等人為朋友關係，本月7日兩人疑因喝酒發生口角糾紛，昨天半夜相約到阿公店水庫旁談判，談判破裂後，雙方都打起來，許男那方還持木棍把鄭男及友人共3部機車砸成廢鐵，附近民眾見狀報警，警方到場時現場只剩受傷、意識清楚的鄭男及黃姓少年。
岡山警分局員警先請救護車將2人送醫治療，並連夜調閱監視器以車追人，今天凌晨4時許將許男等8人追緝到案，詢後依妨害秩序罪、傷害及毀損罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，持續追查其他共犯到案說明。
岡山警分局提醒，凡事都應理性，遵守法律的底線，警方對於暴力等犯罪滋擾行為都將依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生，確保轄區治安平穩。
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