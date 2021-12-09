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喝酒口角糾紛變肢體衝突 警循線帶回8人送辦

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名許姓男子因與鄭姓男子、黃姓少年相約至燕巢區阿公店水庫旁停車場談判，雙方各找多名友人到場，談判破裂後，許男與友人持木棍砸毀現場3部機車，鄭男、黃男也遭毆打受傷，警方獲報到場時許男等人已逃逸，事後調閱監視器，目前共帶回8人，依妨害秩序罪、傷害及毀損罪嫌送辦。

據了解，許男（20歲）與鄭男（20歲）等人為朋友關係，本月7日兩人疑因喝酒發生口角糾紛，昨天半夜相約到阿公店水庫旁談判，談判破裂後，雙方都打起來，許男那方還持木棍把鄭男及友人共3部機車砸成廢鐵，附近民眾見狀報警，警方到場時現場只剩受傷、意識清楚的鄭男及黃姓少年。

岡山警分局員警先請救護車將2人送醫治療，並連夜調閱監視器以車追人，今天凌晨4時許將許男等8人追緝到案，詢後依妨害秩序罪、傷害及毀損罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，持續追查其他共犯到案說明。

岡山警分局提醒，凡事都應理性，遵守法律的底線，警方對於暴力等犯罪滋擾行為都將依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生，確保轄區治安平穩。

高雄市一名許姓男子昨天半夜與鄭男到燕巢區阿公店水庫旁談判不成，許男等人持木棍砸車，現場3部機車幾乎成廢鐵。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名許姓男子昨天半夜與鄭男到燕巢區阿公店水庫旁談判不成，許男等人持木棍砸車，現場3部機車幾乎成廢鐵。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名許姓男子疑因喝酒與鄭男等人發生口角衝突，昨天半夜雙方到燕巢區阿公店水庫旁談判不成，許男等人持木棍砸車，全被帶回依法送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名許姓男子疑因喝酒與鄭男等人發生口角衝突，昨天半夜雙方到燕巢區阿公店水庫旁談判不成，許男等人持木棍砸車，全被帶回依法送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名許姓男子疑因喝酒與鄭男等人發生口角衝突，昨天半夜雙方到燕巢區阿公店水庫旁談判不成，許男等人持木棍砸車，全被帶回依法送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名許姓男子疑因喝酒與鄭男等人發生口角衝突，昨天半夜雙方到燕巢區阿公店水庫旁談判不成，許男等人持木棍砸車，全被帶回依法送辦。記者陳玫伶／翻攝

監視器 岡山

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