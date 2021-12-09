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真的累了！物流聯結車司機恍神 迎面衝撞分隔島護欄受傷送醫

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

國道一號北向出五股交流道銜接台64線往新北市新店方向的匝道口，今天凌晨1時許，發生新竹物流聯結車自撞車道分隔島的嚴重車禍，28歲邱姓司機疑似疲勞恍神釀成車禍，一度受困，所幸被消防隊救出時，僅受輕傷送醫無礙。

據了解，邱姓司機昨晚單獨駕駛聯結車，從台中出發北上送貨，車由國道一號下五股交流道之後，失控迎面撞上銜接台64線匝道口的車道分隔護欄，導致整座曳引車頭向前翻轉變形，人因此受困車內。

消防隊獲報趕抵將他救出，邱姓司機坦承因為疲勞駕駛一時恍神釀禍，他的頭部擦撞流血，但意識清楚沒有生命危險，酒測值為零，由救護車送淡水馬偕醫院救治。

當時深夜車少，並未嚴重影響交通，稍後短暫管制進行拖吊作業，大約2個小時排除路況。警方一度以為邱姓司機是要到新竹物流的五股營業所，但是他聲稱目的地是台北市萬華，推測可能真的是太累恍神走錯路。詳細肇因尚待進一步調查釐清。

1輛新竹物流聯結車自撞車道分隔島護欄，駕駛聲稱疲勞恍神釀禍。記者林昭彰／翻攝
1輛新竹物流聯結車自撞車道分隔島護欄，駕駛聲稱疲勞恍神釀禍。記者林昭彰／翻攝
1輛新竹物流聯結車自撞車道分隔島護欄，駕駛聲稱疲勞恍神釀禍。記者林昭彰／翻攝
1輛新竹物流聯結車自撞車道分隔島護欄，駕駛聲稱疲勞恍神釀禍。記者林昭彰／翻攝
駕駛受困車內，被消防隊員救出送醫。記者林昭彰／翻攝
駕駛受困車內，被消防隊員救出送醫。記者林昭彰／翻攝

新竹 國道

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