台中民宅火警傳爆炸聲釀1死 民眾：屋主疑情緒不穩

台中市東區振興路1棟透天民宅今日凌晨傳出爆炸聲響，接著火勢便開始延燒，消防局獲報後出動大批隊員前往灌救，於住宅1樓救出1名受困男性，但發現時已沒了生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

據附近居民表示，凌晨1時17分左右，大家正熟睡時，突然聽見好大「碰！」1聲，跑出來看，就發現該住宅門、窗戶都已被震破，玻璃等雜物也被炸出散落滿地，相當凌亂，疑似是發生氣爆，接著屋內迅速冒出紅紅火光，竄出大量白煙，嚇得趕緊撥打119通報消防隊。

附近居民提到，死者林姓男子(66歲)平常與大家互動還不錯，有時在自家門外打掃環境，甚至看到隔壁家門口有垃圾，也會很熱心的協助清潔，看起來並無異狀，但自從上週與妹妹有些爭執後，精神狀況就開始較不穩定。

據了解，林男單身未娶，家中四兄妹裡排行老二，大哥已經過世，平時他都與患有小兒麻痺的妹妹住在一起，從台灣印刷廠退休後，生活重心便是在家中照顧妹妹，兩人相依為命；林男1年多前輕微中風，近期疑似精神狀況不太穩定，約1個禮拜前與妹妹發生爭執，之後妹妹便被擔任律師的弟弟接到西區同住。

附近居民指出，昨日林男有打電話聯繫姪子，說出一些「我沒人要、都沒人要來看我」等較負面情緒的話，姪子擔心發生狀況，下午還到家中關心，怎知一到門口，大門、窗戶全部深鎖，趕緊請鎖匠從2樓陽台開鎖，才得以進入家中探望，怎知今日凌晨就發生憾事。

台中市消防局今日凌晨1時20分獲報，東區振興路一戶透天住宅發生火警，並有1人受困，立即派遣東英、中山、信義、太平、中區分隊及第七大隊，出動消防車15輛、救護車3輛、消防人員63名，5分鐘就趕至現場灌救，當時1樓已全面燃燒，火勢已從住宅後方樓梯延燒至2樓，消防隊員部屬水線進入火場救人，於1時42分撲滅火勢，1時56分於建物後側臥室床舖上救出林男，他身上大量面積已呈現焦黑狀況，無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。