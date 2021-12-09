聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮爆疑似大規模毒狗 14隻家犬、浪浪口吐白沫死亡
花蓮新城鄉康樂村近日爆發疑似大規模毒狗事件，除了在地居民飼養的4隻家犬口吐白沫、抽搐死亡，另有10隻浪浪出現相同症狀斷氣，花蓮縣動植物防疫所表示，這可能是近年花蓮最大宗毒狗事件，已會同警方調查，採驗死亡犬隻胃內容物送驗，預計一周內會有毒物鑑識結果。
這起疑似毒狗事件發生在新城鄉193縣道沿線的加灣路，鄰近七星潭風景區，當地住戶雖不多，但幾乎都有養狗，且鄰近的七星潭風景區也有不少流浪犬隻。
前天晚間，當地住戶田小姐發4隻愛犬回家後接連抽搐、口吐白沫，不久就痛苦斷氣，她難過痛哭，通報動保志工，志工林小姐等人後來趕到，擔心是毒狗事件，在附近展開訪查，找了一整晚，陸續在圍籬、防風林內，找到其他同樣死法的流浪犬，經統計多達14隻死亡，讓志工們心痛不已。
一名專門照顧流浪犬的動保志工說，這些被毒死的犬隻，很多都不到一歲，牠們個性溫和不會追車，全部都完成結紮就地野放，突然遭到毒手，讓人心痛，更擔心附近其他浪浪或家犬還會不會也遭殃。
這起疑似大規模毒狗事件，讓花蓮縣動植物防疫所及警方相當重視。動防所長周黃得榮說，這次集體死亡隻數應該是花蓮近年最多，已帶回9隻犬屍存證，並送往農委會家畜衛生試驗所採檢胃容物及毒物鑑識，預計一周內就有結果。
新城警方正調閱周邊監視器畫面、訪查住戶，也加強巡邏。警方表示，依照動保法第25條，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元罰金；另如犬隻確實是被毒死，動保法25-1條，使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處1年至5年有期徒刑，併科50萬元至500萬元罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言