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花蓮爆疑似大規模毒狗 14隻家犬、浪浪口吐白沫死亡

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮新城鄉14隻犬隻疑遭毒殺死亡，讓動保志工相當心痛。圖／動保志工林小姐提供
花蓮新城鄉14隻犬隻疑遭毒殺死亡，讓動保志工相當心痛。圖／動保志工林小姐提供
花蓮新城鄉康樂村近日爆發疑似大規模毒狗事件，除了在地居民飼養的4隻家犬口吐白沫、抽搐死亡，另有10隻浪浪出現相同症狀斷氣，花蓮縣動植物防疫所表示，這可能是近年花蓮最大宗毒狗事件，已會同警方調查，採驗死亡犬隻胃內容物送驗，預計一周內會有毒物鑑識結果。

這起疑似毒狗事件發生在新城鄉193縣道沿線的加灣路，鄰近七星潭風景區，當地住戶雖不多，但幾乎都有養狗，且鄰近的七星潭風景區也有不少流浪犬隻。

前天晚間，當地住戶田小姐發4隻愛犬回家後接連抽搐、口吐白沫，不久就痛苦斷氣，她難過痛哭，通報動保志工，志工林小姐等人後來趕到，擔心是毒狗事件，在附近展開訪查，找了一整晚，陸續在圍籬、防風林內，找到其他同樣死法的流浪犬，經統計多達14隻死亡，讓志工們心痛不已。

一名專門照顧流浪犬的動保志工說，這些被毒死的犬隻，很多都不到一歲，牠們個性溫和不會追車，全部都完成結紮就地野放，突然遭到毒手，讓人心痛，更擔心附近其他浪浪或家犬還會不會也遭殃。

這起疑似大規模毒狗事件，讓花蓮縣動植物防疫所及警方相當重視。動防所長周黃得榮說，這次集體死亡隻數應該是花蓮近年最多，已帶回9隻犬屍存證，並送往農委會家畜衛生試驗所採檢胃容物及毒物鑑識，預計一周內就有結果。

新城警方正調閱周邊監視器畫面、訪查住戶，也加強巡邏。警方表示，依照動保法第25條，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元罰金；另如犬隻確實是被毒死，動保法25-1條，使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處1年至5年有期徒刑，併科50萬元至500萬元罰金。

花蓮新城鄉14隻犬隻疑遭毒殺死亡，讓動保志工相當心痛。圖／動保志工林小姐提供
花蓮新城鄉14隻犬隻疑遭毒殺死亡，讓動保志工相當心痛。圖／動保志工林小姐提供
花蓮新城鄉14隻犬隻疑遭毒殺死亡，讓動保志工相當心痛。圖／動保志工林小姐提供
花蓮新城鄉14隻犬隻疑遭毒殺死亡，讓動保志工相當心痛。圖／動保志工林小姐提供

花蓮 流浪犬 動保法

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