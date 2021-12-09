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超商攻擊事件頻傳 中警鼓勵業者「視訊報案」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

近來超商店員因勸導消費者戴口罩，而遭攻擊的事件頻傳，還釀成店員重傷或死亡的案件，台中市警局副局長鄧學鑫昨天找來四大超商業者開會，研議相關強化機制，以確保超商店員工作時的安全，鄧在會中有建議四項策進作為，其中他提到，警政署在有設計「110視訊報案」的手機APP，可加強推廣店員使用，讓警員第一時間掌握現場狀況。

台中市刑大行政組表示，台中市警局副局長鄧學鑫因應近月來超商店員遭攻擊的案件頻傳，昨天找來統一超商、全家便利超商、萊爾富國際、來來超商等四大超商代表，以及台中市經發局舉行座談會，會中鄧副提到，座談會中宣導警方強化作為及討論業者須警方協助事宜，在以不增加警力負荷之前提下，研議策進作為。

台中市警局副局長鄧學鑫在會中提到4項策進作為，包括「加強超商巡邏與強化警民熱線機制」、「推廣110視訊報案系統」、「運用義警、民防、守望相助隊等民力協助超商巡守」、「協助超商員工自我防衛訓練」等提列強化作為，另外也建議業者，提升店員自主防衛能力及營造良好員工職場環境。

鄧學鑫建議業者，可替員工添購的防衛物品，像是防砍袖套、背心等，另外也建議超商可與保全公司建置連線，如隨身觸控警報發送、訊號觸發警報機制、智慧音箱聲控警報發送），當危害發生時，能即時救援，提供員工優質安全工作環境，避免類似憾事再次發生。

近來超商店員遭攻擊案件頻傳，台中市警局副局長鄧學鑫昨天與超商代表、經發局開會，研議相關保護、策進作為。圖／台中市警局提供
近來超商店員遭攻擊案件頻傳，台中市警局副局長鄧學鑫昨天與超商代表、經發局開會，研議相關保護、策進作為。圖／台中市警局提供
近來超商店員遭攻擊案件頻傳，台中市警局副局長鄧學鑫昨天與超商代表、經發局開會，研議相關保護、策進作為，會中也建議業者多使用視訊報案APP。圖／台中市警局提供
近來超商店員遭攻擊案件頻傳，台中市警局副局長鄧學鑫昨天與超商代表、經發局開會，研議相關保護、策進作為，會中也建議業者多使用視訊報案APP。圖／台中市警局提供
近來超商店員遭攻擊案件頻傳，台中市警局副局長鄧學鑫昨天與超商代表、經發局開會，研議相關保護、策進作為。圖／台中市警局提供
近來超商店員遭攻擊案件頻傳，台中市警局副局長鄧學鑫昨天與超商代表、經發局開會，研議相關保護、策進作為。圖／台中市警局提供
近來超商店員遭攻擊案件頻傳，台中市警局副局長鄧學鑫昨天與超商代表、經發局開會，研議相關保護、策進作為。圖／台中市警局提供
近來超商店員遭攻擊案件頻傳，台中市警局副局長鄧學鑫昨天與超商代表、經發局開會，研議相關保護、策進作為。圖／台中市警局提供

超商 台中市

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