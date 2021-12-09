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警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

影／男子到廟內「釣魚」偷香油錢先拜拜 神明不保佑仍被逮

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

39歲羅姓男子日前涉嫌在苗栗縣竹南鎮龍昇街的天文宮內，以「釣魚」手法偷走功德箱內200元香油錢，警方接獲報案後，查出他的身分，但羅男居無定所，查緝不易，員警不放棄，歷經近1個月的追查，終於將他查獲；羅男當天在天文宮行竊時，曾先向廟內神明虔誠膜拜，但為非為作歹的行為還是未獲保佑認可，前天被警方依竊盜罪嫌函送法辦。

竹南派出所員警林育陞11月15日受理天文宮功德箱香油錢遭竊案件，員警調閱廟宇及附近相關監視器，發現竊賊接近中午時，趁香客稀少的時段，騎機車到廟前，入廟後還先向宮內的神明合什祝禱，隨後到功德箱前，用沾了黏膠釣魚線下手行竊，竊得200元後被廟方人員撞見，他拔腿就跑，連向親友借來騎的機車也扔下不管，匆匆逃離現場，廟內人員隨即向警方報案。

員警查出他的身份，但發現他居無定所，四處追查，最近終於將羅男查獲，他坦承因缺錢花用，一時心生歹念作案，警方詢問後依竊盜罪嫌將他函送苗栗地檢察署偵辦。

男子日前在苗栗縣竹南鎮龍昇街的天文宮內以「釣魚」手法偷走功德箱內200元香油錢，作案前還先向神明虔誠膜拜。圖／記者胡蓬生翻攝
男子日前在苗栗縣竹南鎮龍昇街的天文宮內以「釣魚」手法偷走功德箱內200元香油錢，作案前還先向神明虔誠膜拜。圖／記者胡蓬生翻攝
男子日前在苗栗縣竹南鎮龍昇街的天文宮內以「釣魚」手法偷走功德箱內200元香油錢，作案前還先向神明虔誠膜拜。圖／記者胡蓬生翻攝
男子日前在苗栗縣竹南鎮龍昇街的天文宮內以「釣魚」手法偷走功德箱內200元香油錢，作案前還先向神明虔誠膜拜。圖／記者胡蓬生翻攝
男子日前在苗栗縣竹南鎮龍昇街的天文宮內以「釣魚」手法偷走功德箱內200元香油錢，作案前還先向神明虔誠膜拜。圖／記者胡蓬生翻攝
男子日前在苗栗縣竹南鎮龍昇街的天文宮內以「釣魚」手法偷走功德箱內200元香油錢，作案前還先向神明虔誠膜拜。圖／記者胡蓬生翻攝

竊盜 監視器 苗栗縣

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