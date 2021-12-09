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影／台中大樓停車塔電梯突跌落 1樓墜地下2樓釀2傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台灣地狹人稠，不少大樓或立體停車場會採用電梯式的停車塔，不過昨天深夜11時許，台中市北區漢口的大樓發生一起停車電梯疑似故障，導致住戶駛入停車電梯後，從一樓跌落地下二樓的意外，造成車內駕駛、乘客受傷送醫，警方已調閱監視器調查案發經過，並通知管委會內部調查，若有涉及廠商維修或管理疏失，也將依法偵辦。

昨天深夜11時許，台中市第二警分局立人所獲報，北區漢口路的大樓發生停車電梯墜落的意外，警方到場時，受困在停車電梯間的受困蔡姓男子、王姓女子（均20歲）已被消防隊員救出，二人都只受到腰傷，送醫治療後無生命危險。

警方調閱監視器發現，當時蔡姓男子駕駛轎車載著王姓女子，從大樓的地下一樓進入停車電梯內，準備搭乘電梯到一樓出口，但電梯爬升的過程中，疑似機械故障，蔡轎車就從一樓墜落到地下二樓，才會造成2人受傷，此件電梯故障原因是機械故障，還是有其他人為因素，將後續調查釐清。

台中市北區漢口路的大樓停車電梯昨天深夜疑似機械故障，當時搭乘停車電梯的轎車從一樓墜落地下二樓，造成2人受傷。圖／讀者提供
台中市北區漢口路的大樓停車電梯昨天深夜疑似機械故障，當時搭乘停車電梯的轎車從一樓墜落地下二樓，造成2人受傷。圖／讀者提供
台中市北區漢口路的大樓停車電梯昨天深夜疑似機械故障，當時搭乘停車電梯的轎車從一樓墜落地下二樓，造成2人受傷。圖／讀者提供
台中市北區漢口路的大樓停車電梯昨天深夜疑似機械故障，當時搭乘停車電梯的轎車從一樓墜落地下二樓，造成2人受傷。圖／讀者提供

電梯 監視器 台中市

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