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好友被綁票致電求救 殊不知電話那頭就是策劃主謀

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

在台北市五分埔經營服飾店的黃姓男子，日前喝酒後遭人綁架，他打電話向經營燒肉店的胡姓友人求救借錢，不料胡姓友人正是策劃綁架他的幕後主嫌，胡姓友人以為黃有錢才找黑道兄弟綁票，想不到他卻沒錢，還求救到自己頭上，只好叫人放人，黃姓男子事後報案，才發現竟是好友綁票。

黃男3日凌晨4時許與友人在酒店喝酒後搭乘計程車離去，不料上車後，卻有人從車內第三排竄出，拿BB槍抵住黃姓被害人身體恐嚇別動，並帶往陽明山一處鐵皮屋內，要求他付錢贖人。

黃姓男子只好打給胡姓好友求救，要向他借錢；胡姓好友和犯嫌通話，本來犯嫌要求千萬元，最後約定三百萬元放人，不久犯嫌告知黃嫌已拿到錢，就將他放下山。

黃姓男子獲釋後，對胡男相當感激，他詢問胡男怎麼給綁匪金錢？胡男掰不下去，又怕黃男窮追不捨，就說自己並沒付錢；黃男聽後覺得奇怪，決定報警處理。

警方調查後，昨天持拘票及搜索票，逮捕涉嫌綁票的4名天道盟份子，並追出胡姓男子同樣涉案；原來胡姓男子和黃男時常到酒店飲酒，他見黃男出手大方，黃男又常說自己賺了很多錢，胡男心生貪念，決定找道上兄弟綁架黃男。

不料綁架黃男後，黃男竟求救到胡男身上，胡男這時才知道黃男根本沒那麼有錢，胡男只好與動手的綁匪演戲，假裝殺價到三百萬元，但一想到無利可圖，乾脆不演了指使綁匪放人。

為怕黃男獲釋後報案，綁匪還矇上黃男眼睛，由另名綁匪假裝是其他被綁的富商，假裝開槍打死人，再將槍放在黃男手上印上指紋，警告他如果報案，他就是嫌疑犯。

黃男獲釋後，又得知胡男並未付款，越想越奇怪決定報警，警方逮捕胡嫌等人，訊後依擄人勒贖罪嫌移送台北地檢署偵辦。

黃姓男子被胡姓好友策劃綁架，警方逮人，起出作案後衣物及BB槍。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子被胡姓好友策劃綁架，警方逮人，起出作案後衣物及BB槍。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子被胡姓好友策劃綁架，警方逮人，起出作案後衣物及BB槍。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子被胡姓好友策劃綁架，警方逮人，起出作案後衣物及BB槍。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子被胡姓好友策劃綁架，警方逮人，起出作案後衣物及BB槍。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子被胡姓好友策劃綁架，警方逮人，起出作案後衣物及BB槍。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子被胡姓好友策劃綁架，警方逮人，起出作案後衣物及BB槍。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子被胡姓好友策劃綁架，警方逮人，起出作案後衣物及BB槍。記者廖炳棋/翻攝

綁架 酒店 計程車

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