快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

忘帶鑰匙爬窗返家 誤入女房客房間遭喝斥「4樓掉到1樓」

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

黃姓男子酒醉回家忘記帶鑰匙，從公寓頂樓要往下攀爬進屋，卻因記錯房間位置，誤入隔壁女房客房間，遭喝斥後從四樓跌到一樓。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子酒醉回家忘記帶鑰匙，從公寓頂樓要往下攀爬進屋，卻因記錯房間位置，誤入隔壁女房客房間，遭喝斥後從四樓跌到一樓。記者廖炳棋/翻攝
北市信義區吳興街派出所，6日5時許接獲一名女子報案，表示房間外有男子打開窗戶要進入屋內，女子喝斥後，要闖入的男子從4樓掉到1樓，警方立即派遣線上巡邏員警到場處理，並協助通報119到場救護。

警方指出，黃姓男子（35歲）6日清晨酒醉回家，卻發現沒帶鑰匙，他就從租屋處的公寓四樓頂樓，要往下攀爬到自己房間，但因為記錯房間位置，來到隔壁女房客的房間外，他打開窗戶要進入房間，驚動到女房客，女房客立即出言喝斥，他當場嚇到扯落紗窗後墜樓。

女房客看到人掉到一樓，也驚嚇到馬上報案，警方派員到場送醫急救，黃男全身多處骨折，沒有生命危險，目前仍住院治療中；不過黃姓男子涉嫌侵入住宅，將函送台北地檢署偵辦。

女房客事後在網路貼文，表示這名男子之前有騷擾行為，但警方清查，發現沒有女房客相關報案紀錄，警方將加強巡視及約制，以避免類似情況再次發生，信義警分局呼籲，跟騷法已三讀通過，將於公告六個月後施行，現階段民眾遇緊急情況或陌生人騷擾時，可立即撥打110向警方尋求協助，警方將按情節依刑法、社維法、家暴法、性騷擾防制法處置。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓男子酒醉回家忘記帶鑰匙，從公寓頂樓要往下攀爬進屋，卻因記錯房間位置，誤入隔壁女房客房間，遭喝斥後從四樓跌到一樓。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子酒醉回家忘記帶鑰匙，從公寓頂樓要往下攀爬進屋，卻因記錯房間位置，誤入隔壁女房客房間，遭喝斥後從四樓跌到一樓。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子酒醉回家忘記帶鑰匙，從公寓頂樓要往下攀爬進屋，卻因記錯房間位置，誤入隔壁女房客房間，遭喝斥後從四樓跌到一樓。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子酒醉回家忘記帶鑰匙，從公寓頂樓要往下攀爬進屋，卻因記錯房間位置，誤入隔壁女房客房間，遭喝斥後從四樓跌到一樓。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子酒醉回家忘記帶鑰匙，從公寓頂樓要往下攀爬進屋，卻因記錯房間位置，誤入隔壁女房客房間，遭喝斥後從四樓跌到一樓。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子酒醉回家忘記帶鑰匙，從公寓頂樓要往下攀爬進屋，卻因記錯房間位置，誤入隔壁女房客房間，遭喝斥後從四樓跌到一樓。記者廖炳棋/翻攝

房客 北市

延伸閱讀

影／鑰匙插門外忘拔變反鎖？台中婦困家裡求警協助

南投傳幼童墜樓 手腳擦傷疑顱內出血送醫

台中驚傳女子墜樓 消防緊急送醫搶救中

台中婦開丈夫車忙進忙出發不動 警按一鈕即解鎖

相關新聞

合歡山翠峰路段邊坡火燒山獲控制 不排除人為因素

南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山翠峰路段20.6公里處，今天上午11點46分獲報發生邊坡火警，火勢迅速蔓延，消防人員派出大批...

涉虐死女友20萬交保 76行者總召陳修將：司法會有公道

「76行者美容修復團隊」總召陳修將今年十月因懷疑廿二歲胡姓女友與陳姓友人有親密關係，一氣下將胡女打死，彰化地檢署今天依殺...

內湖公寓火警！電表起火民眾自滅 台電派車趕抵修理

台北市內湖區環山路二段一棟公寓今晚火警，消防員到場發現公寓內電表起火，住戶已自行滅火，台電公司也派員趕抵修復電表，警方獲...

基隆酒駕男自撞高架橋護欄 下班時段路口未淨空大塞車

基隆市王姓男子今天傍晚駕車自撞中正高架橋入口處的水泥護欄，警方查出他涉嫌酒後駕車，將待他治療告一段落帶回偵詢，依公共危險...

影／疑行車糾紛爆衝突 汽車駕駛持刀攔機車騎士

新北市一名18歲沈姓機車騎士，今天上午7時許，騎經五股區疏洪北路，孰料與27歲鄭姓駕駛有行車糾紛，鄭男竟當街攔阻機車前去...

台南永康平交道事故 研判死者徒步走入平交道

台鐵西部幹線台南永康四維街平交道，下午2時45分左右有名男子走上平交道站在鐵軌上，遭北上554次莒光號列車撞及身亡，影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。