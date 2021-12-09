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忘帶鑰匙爬窗返家 誤入女房客房間遭喝斥「4樓掉到1樓」
台北市信義區吳興街派出所，6日5時許接獲一名女子報案，表示房間外有男子打開窗戶要進入屋內，女子喝斥後，要闖入的男子從4樓掉到1樓，警方立即派遣線上巡邏員警到場處理，並協助通報119到場救護。
警方指出，黃姓男子（35歲）6日清晨酒醉回家，卻發現沒帶鑰匙，他就從租屋處的公寓四樓頂樓，要往下攀爬到自己房間，但因為記錯房間位置，來到隔壁女房客的房間外，他打開窗戶要進入房間，驚動到女房客，女房客立即出言喝斥，他當場嚇到扯落紗窗後墜樓。
女房客看到人掉到一樓，也驚嚇到馬上報案，警方派員到場送醫急救，黃男全身多處骨折，沒有生命危險，目前仍住院治療中；不過黃姓男子涉嫌侵入住宅，將函送台北地檢署偵辦。
女房客事後在網路貼文，表示這名男子之前有騷擾行為，但警方清查，發現沒有女房客相關報案紀錄，警方將加強巡視及約制，以避免類似情況再次發生，信義警分局呼籲，跟騷法已三讀通過，將於公告六個月後施行，現階段民眾遇緊急情況或陌生人騷擾時，可立即撥打110向警方尋求協助，警方將按情節依刑法、社維法、家暴法、性騷擾防制法處置。
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