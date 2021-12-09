混凝土車滲漏水泥結塊造成騎士摔車 警這樣處理獲讚揚

台南市台17線外側車道北向南行駛151.2公里處時，因道路突起凝固水泥塊，造成42歲王姓男子騎單車前輪不慎擦撞，因而失控滑行倒地受傷。學甲警分局交警趕往處理，判應為預拌混泥土車停等紅綠燈時不慎滲漏水泥導致結塊，於道路上形成突出物影響交通安全，迅速排除水泥障礙，避免二次事故。

學甲警分局指出，該交通事故是發生11月29日上午11時許，交通分隊警員林文仁接獲報案到場處理，見道路中有一灘面積寬約30公分、高2公分的圓形乾固水泥塊，立即擺放三角錐警示來往人車注意安全，並即刻通報學甲分局交通組警員林庭敬聯繫交通部公路總局第五段養護工程處派員處理，下午6時天黑前完成水泥塊清除，恢復道路平整。

學甲警分局長王子雄表示，對於易生事故的不合理交通工程，每周均將上述工程提出分析研判，期望有效減低用路人生命、財產損失，鼓勵學甲警執勤時踴躍提報易肇事路口，藉以精進道路設施完善，也呼籲用路人若有發現不合理交通工程設計影響行車安全時，可以透過110報案電話或向該分局通報處理，會同相關單位辦理交通會勘，找出問題並解決問題，讓用路人有安全的道路環境。