國道上班尖峰時段火燒車BMW駕駛逃出 車流回堵2公里

國道1號高速公路火燒車，車流一度回堵2公里。記者曾伯愷／翻攝 62歲林姓男子今天上午開車行經國道1號南向39.4公里林口爬坡路段，發現引擎蓋突然冒煙，林男趕緊臨停下車察看，車頭便冒出火花，車體旋即陷入火海，由於正值上班時間，車流一度回堵2公里，所幸沒有波及其他路過人車，火勢30分鐘後控制，確切起火原因仍待調查釐清。

據了解，62歲林姓男子，今天上午7時26分左右駕駛自小客車，行經國道1號高速公路南向39.4公里林口爬坡路段。突然見車頭引擎蓋冒煙，當下覺得怪異，立即把車停靠路肩檢查。未料，他前腳才剛走下車，引擎蓋就冒出大量濃煙，旋即竄出火苗。