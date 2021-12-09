國道上班尖峰時段火燒車BMW駕駛逃出 車流回堵2公里
62歲林姓男子今天上午開車行經國道1號南向39.4公里林口爬坡路段，發現引擎蓋突然冒煙，林男趕緊臨停下車察看，車頭便冒出火花，車體旋即陷入火海，由於正值上班時間，車流一度回堵2公里，所幸沒有波及其他路過人車，火勢30分鐘後控制，確切起火原因仍待調查釐清。
據了解，62歲林姓男子，今天上午7時26分左右駕駛自小客車，行經國道1號高速公路南向39.4公里林口爬坡路段。突然見車頭引擎蓋冒煙，當下覺得怪異，立即把車停靠路肩檢查。未料，他前腳才剛走下車，引擎蓋就冒出大量濃煙，旋即竄出火苗。
林男驚嚇往後一退，車頭便陷入火海，趕緊打電話報警，警消獲報派員迅速趕抵布水線灌救，火勢30分鐘內控制。所幸事發前林男及時逃出沒有受傷，現場火勢也未波及其他路過人車。不過現場濃煙影響行車視線，一度造成車流回堵約2公里，目前已車流已恢復順暢。由於駕駛沒有酒駕，確切起火原因仍待警調查釐清。
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