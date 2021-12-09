逾期停居留外國人打疫苗不查處 新北警收通報配合

本周二疫情指揮中心指揮官陳時中表示，逃逸外籍移工「打疫苗不會被抓」。隔天新竹卻發生逃逸移工拿不出「自首書」遭警「逮捕」。事後指揮中心聲明，人打完疫苗也放人。對此，新北市各警察分局昨日收到以「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗」的警政署通報，通令警察機關暫不對出面接種疫苗外籍人士進行查處。

有鑑於新冠疫苗變種病毒Omicron變異株肆虐全球，讓防止台灣疫情出現破口，本周二流行疫情指揮中心指揮官陳時中，向逃逸外籍移工喊話「來打疫苗不會被抓」。不料話才說出，隔天上午10時許，新竹一名逃逸移工到衛生所打疫苗時，因拿不出自首書，被衛生所拒絕施打，還遭轄區警察「逮捕」。

這讓該名外籍移工友人，在接受媒體訪問時不滿說，「既然中央講了是免責，為了防疫的需要，現在打下去變成給他抓起來，假如他沒這樣講的話，誰會帶逃逸外勞來打，自投羅網嘛。」

為此，指揮中心大動作發出聲明澄清，中央與地方衛生局設置接種站，提供民眾含外籍人士接種，治安機關不會針對失聯移工進行查處，也已通知各治安機關依指揮中心的防疫政策辦理。並強調，原來當時警方是接獲檢舉，不過到場後，發現過只有打疫苗，沒有其他違規事項，隨即放人，安心施打專案，以中央說的為準。

對此，新北市轄屬警察分局，昨天通部收到以主旨「有關嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心防疫政策及配合內政部移民署推動『逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗』」案的警政署通報。