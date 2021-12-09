男子只穿1件防風外套獨攀屋東縱走 深夜險失溫獲救

46歲徐姓男子昨獨自攀登台中市和平區屋東縱走，卻只穿一件防風外套，未帶足飲水與食物，昨晚10點多疑似出現失溫狀況，向警消求救。消防人員今晨2點多接觸徐男，補充體力與衣物後，清晨4點多送抵登山口，徐男婉拒送醫，自行返家。

台中市消防局表示，昨晚10點多接獲新北消防局鍾姓消防員轉報，46歲徐姓男子昨早從麗陽登山口獨攀屋東縱走，目前人疑似失溫，請求本局派員協助。

消防局指出，經聯繫徐男其食物不足、飲用水剩一點，身上保暖衣物只有一件薄外套，身體狀況還算良好，因天色昏暗，路況不熟，疑有失溫狀況。

台中市消防局谷關消防分隊由陳姓小隊長帶隊，今晨零時許抵達屋我尾山登山口，往徐先生所在位置前進，今晨2點27分接觸徐男，4點40分全員安全返回屋我尾山登山口。今早6點11分抵達徐男的機車停放處，徐男婉拒就醫，自行離去。