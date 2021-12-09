台中透天凌晨驚傳火警爆炸聲 屋內男子救出後送醫不治

台中市東區振興路1棟透天民宅今日凌晨慘遭祝融，台中市消防局出動批隊員前往灌救，在住宅1樓救出1名受困男性民眾，但發現時已沒了生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

據附近居民表示，深夜熟睡時，突然聽見好大「碰！」1聲，跑出來看，就發現該住宅門、窗戶都已被震破，屋內冒出火光，竄出大量煙，嚇得趕緊撥打119通報消防隊。

台中市消防局今日凌晨1時20分獲報，東區振興路一戶透天住宅發生火警，並有1人受困，立即派遣東英、中山、信義、太平、中區分隊及第七大隊，出動消防車15輛、救護車3輛、消防人員63名，趕往現場灌救。

據了解，消防隊抵達時，現場1樓已全面燃燒，火勢已從住宅後方樓梯延燒至2樓，1名林姓男子受困(50歲)，消防隊員部屬水線進入火場救人，於1時42分撲滅火勢，1時56分於建物後側臥室床舖上救出林男，他身上大量面積已呈現焦黑狀況，已無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。