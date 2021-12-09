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台中透天凌晨驚傳火警爆炸聲 屋內男子救出後送醫不治
台中市東區振興路1棟透天民宅今日凌晨慘遭祝融，台中市消防局出動批隊員前往灌救，在住宅1樓救出1名受困男性民眾，但發現時已沒了生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。
據附近居民表示，深夜熟睡時，突然聽見好大「碰！」1聲，跑出來看，就發現該住宅門、窗戶都已被震破，屋內冒出火光，竄出大量煙，嚇得趕緊撥打119通報消防隊。
台中市消防局今日凌晨1時20分獲報，東區振興路一戶透天住宅發生火警，並有1人受困，立即派遣東英、中山、信義、太平、中區分隊及第七大隊，出動消防車15輛、救護車3輛、消防人員63名，趕往現場灌救。
據了解，消防隊抵達時，現場1樓已全面燃燒，火勢已從住宅後方樓梯延燒至2樓，1名林姓男子受困(50歲)，消防隊員部屬水線進入火場救人，於1時42分撲滅火勢，1時56分於建物後側臥室床舖上救出林男，他身上大量面積已呈現焦黑狀況，已無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。
台中市消防局指出，這起民宅火警造成燃燒面積約40平方公尺、財物損失待查、1名民眾死亡，現場為2樓RC結構、3樓鐵皮加蓋建物，其中建物1樓內部全面燃燒、2樓神明廳及3樓後側臥室有燒損情形，後續由大隊火調人員調查起火原因。
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