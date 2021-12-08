聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園男無照駕駛 失控撞路邊17輛汽機車1騎士也遭殃
桃園市龜山區稍早發生無照駕駛連續衝撞車輛案件，一名男子駕駛轎車失控，連續衝撞多達17輛停放路旁的汽機車，再追撞前方一名男騎士，所幸僅造成輕傷；肇事男駕駛經酒測值為0，將依無照駕駛開罰最高1萬2000元。
龜山警分局調查，許姓男子（22歲）今天17時許駕駛黑色轎車行經中山街龜山區公所前，疑似因對車輛車況不熟悉且無照駕駛，失控撞擊路旁停放的多達17輛汽機車，並再追撞上向前方由陳姓男子（21歲）所騎乘的機車，現場機車、零件飛散，一度無法通行。
龜山警消獲報到場，先檢查陳姓騎士傷勢，所幸他僅受輕傷，經救護人員包紮後並無大礙，現場經清理也恢復正常通行；至於肇事的轎車駕駛許姓男子，經酒測值為0，將依違反道路交通管理處罰條例，處6000至1萬2000元罰鍰，後續更要負起賠償責任。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言