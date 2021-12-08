桃園男無照駕駛 失控撞路邊17輛汽機車1騎士也遭殃

桃園市龜山區稍早發生無照駕駛連續衝撞車輛案件，一名男子駕駛轎車失控，連續衝撞多達17輛停放路旁的汽機車，再追撞前方一名男騎士，所幸僅造成輕傷；肇事男駕駛經酒測值為0，將依無照駕駛開罰最高1萬2000元。

龜山警分局調查，許姓男子（22歲）今天17時許駕駛黑色轎車行經中山街龜山區公所前，疑似因對車輛車況不熟悉且無照駕駛，失控撞擊路旁停放的多達17輛汽機車，並再追撞上向前方由陳姓男子（21歲）所騎乘的機車，現場機車、零件飛散，一度無法通行。