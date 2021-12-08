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桃園男無照駕駛 失控撞路邊17輛汽機車1騎士也遭殃

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區稍早發生無照駕駛連續衝撞車輛案件，一名男子駕駛轎車失控，連續衝撞多達17輛停放路旁的汽機車，再追撞前方一名男騎士，所幸僅造成輕傷；肇事男駕駛經酒測值為0，將依無照駕駛開罰最高1萬2000元。

龜山警分局調查，許姓男子（22歲）今天17時許駕駛黑色轎車行經中山街龜山區公所前，疑似因對車輛車況不熟悉且無照駕駛，失控撞擊路旁停放的多達17輛汽機車，並再追撞上向前方由陳姓男子（21歲）所騎乘的機車，現場機車、零件飛散，一度無法通行。

龜山警消獲報到場，先檢查陳姓騎士傷勢，所幸他僅受輕傷，經救護人員包紮後並無大礙，現場經清理也恢復正常通行；至於肇事的轎車駕駛許姓男子，經酒測值為0，將依違反道路交通管理處罰條例，處6000至1萬2000元罰鍰，後續更要負起賠償責任。

龜山區一名男子無照駕駛，連續衝撞路邊17輛汽機車，並造成一名男騎士輕傷，所幸後者傷勢並無大礙。記者楊湛華／翻攝
龜山區一名男子無照駕駛，連續衝撞路邊17輛汽機車，並造成一名男騎士輕傷，所幸後者傷勢並無大礙。記者楊湛華／翻攝
龜山區一名男子無照駕駛，連續衝撞路邊17輛汽機車，並造成一名男騎士輕傷，所幸後者傷勢並無大礙。記者楊湛華／翻攝
龜山區一名男子無照駕駛，連續衝撞路邊17輛汽機車，並造成一名男騎士輕傷，所幸後者傷勢並無大礙。記者楊湛華／翻攝
龜山區一名男子無照駕駛，連續衝撞路邊17輛汽機車，並造成一名男騎士輕傷，所幸後者傷勢並無大礙。記者楊湛華／翻攝
龜山區一名男子無照駕駛，連續衝撞路邊17輛汽機車，並造成一名男騎士輕傷，所幸後者傷勢並無大礙。記者楊湛華／翻攝

桃園 車禍

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