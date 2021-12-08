旋轉木馬夾斷男童手指 新北令業者停止營業

新北市板橋區某百貨公司前設置遊樂設施旋轉木馬，8日下午驚傳意外，一名5歲外籍男童乘坐時，手指不慎被夾斷，現已緊急送醫。目前遊樂設備也被拉起封鎖線，將調查釐清事發原因。圖／民眾提供

新北市府公安小組今天晚間表示，板橋區麗寶百貨廣場前的旋轉木馬，今天發生男童手指不慎被夾斷意外，已聯合稽查完畢，要求業者停止營業，需重新檢討安全規定，才能申請復業。

市府消防局下午據報，板橋區縣民大道二段麗寶百貨廣場前的遊樂設施發生意外，5歲外國籍男童乘坐旋轉木馬時不慎被夾傷，右手3根手指被夾斷、意識清醒，送往板橋亞東醫院治療。

市府公安小組晚間發布新聞表示，經初步調查，這起事件是動力育樂公司於11月6日至明年2月底，承租麗寶百貨廣場西側戶外空間，設置旋轉木馬等5組收費遊樂設施。

經發局依消費者保護法，命令該公司立即停止現場所有收費遊樂設施的服務；需重新檢討安全規定後，才能申請復業；若未經同意而私下復業，將依消保法處新台幣6萬元以上，150萬元以下罰鍰。

公安小組說，將全面優先清查已申請配置的遊樂設施，今天晚間也稽查板橋大遠百戶外收費遊樂設施，以落實公共安全。

市府觀光旅遊局長蔣志薇晚間接受中央社記者電訪表示，意外區域非新北歡樂耶誕城範圍，耶誕城的遊樂設施都依照「充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施安全管理規範」，由權責機關稽查。

蔣志薇表示，歡樂耶誕城活動期間，每天營業前都有專業技師巡邏檢查，並於運轉期間全程待命，確保民眾於安全無虞環境下遊玩。