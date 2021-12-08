把每件事都做好 蔡孟宏獲頒「婦幼安全工作績優員警」

嘉義市警局第二分局偵查佐蔡孟宏屢破社會矚目婦幼案件，經推薦甄選，榮獲內政部警政署「109年婦幼安全工作績優員警」，市警察局長黃建榮代表警政署長陳家欽頒發獎狀公開表揚。局長黃建榮指出，蔡孟宏對轄內家庭暴力防治、高風險家庭個案、兒少保護、兒少性剝削防制、性侵害及性騷擾防治、婦幼安全預防宣導等工作嫻熟，積極投入，充滿熱枕。

蔡孟宏以刑事幹員的敏銳度偵辦婦幼案件，曾偵破「年少無知，遭惡鄰殘害」、「藉酒壯膽，趁勢性交」、「欠債無力償還，遭脅迫拍攝裸照」、「屋簷下色狼，偷拍家人隱私」、「不甘分手，逼迫拍裸照散布」、「恐怖房東，起色心強行猥褻」等案件。

得知獲獎後蔡孟宏引用股神巴菲特名言「把每一件簡單的事做好就不簡單；把每一件平凡的事做好就是不平凡。」，他表示，在婦幼保護工作的領域中，每個夥伴都是既簡單又平凡的人，宛如小小螺絲釘，藉由各個簡單且平凡的串聯，才能滴水不漏的做好婦幼人身安全保護工作。