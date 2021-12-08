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她拿走愛心站21個便當喊冤！「只拿6個送弱勢」 絕對清白參選里長

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市楠梓區一間愛心物資站遭一名婦人拿走21個便當，婦人後續被起底明年要參選里長，遭網批貪圖愛心、拿物資做公關，婦人今天對外澄清，她當時只拿了6個便當，且都是拿去給有需要的人，即使明年要參選里長，也不會拿愛心物資當公關品，「絕對清清白白參選」。

高雄楠梓區一間愛心物資站陳姓站長在臉書粉專貼出監視器影像，一名婦人本月4日半夜11點多，騎腳踏車到物資站一次搜刮21個便當，造成隔天凌晨1時許有單親媽媽帶著小孩過來卻沒有食物吃，陳姓站長實在是太生氣，決定將影像公開，希望「景氣不好請多留一些食物給別人」。

陳姓站長事後調監視器發現，這名婦人幾乎每天都來，再詢問該里里長才知道，婦人明年想參選里長，愛心物資站志工質疑，婦人是把便當當成公關品，也有可能真的拿給有需求的個案，但還是希望婦人能主動與愛心物資站聯繫、合作，陳姓站長在里長協助下也向婦人規勸，但婦人卻辯稱只拿了6個給家人。

該名婦人居住地今天遭曝光，住在楠梓區某透天厝內，婦人對外澄清，她真的是冤枉，實際上只拿了6個，且都是拿給有需要的人，她確實是明年打算參選里長，但絕不會貪圖愛心物資做公關，如果選上了也會盡可能幫助弱勢。

高雄市楠梓區一名婦人一次拿走愛心物資站21個便當，遭網公審，婦人今喊冤，只拿6個送弱勢。圖／陳姓站長提供
高雄市楠梓區一名婦人一次拿走愛心物資站21個便當，遭網公審，婦人今喊冤，只拿6個送弱勢。圖／陳姓站長提供
高雄市楠梓區一名婦人一次拿走愛心物資站21個便當，遭網公審，婦人今喊冤，只拿6個送弱勢。圖／陳姓站長提供
高雄市楠梓區一名婦人一次拿走愛心物資站21個便當，遭網公審，婦人今喊冤，只拿6個送弱勢。圖／陳姓站長提供

愛心 便當 監視器

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影／高雄婦一次拿走21個便當 站長調監視器驚：每天都來

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