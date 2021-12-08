阿嬤頂樓收衣...獨留3歲女童自32樓墜落 醫：幸好防護網救命

台中今天下午一時許驚傳3歲女童從南區東興路一棟社區大樓32樓住家墜落，所幸墜至2樓防護網，僅右側肱骨骨折，人無大礙，由台中市消防局救護員協助送往中山醫學大學附設醫院治療觀察。

中山醫學大學附設醫院急診室潘志祥主任說，三歲女童從高處摔落，掉在二樓防護網，可能有防護網防護的關係，目前沒有生命危險；女童體重約11公斤，到院時意識清醒，沒有神經學異常，臉部有些擦傷，右側肱骨骨折，固定即可，無須開刀，目前在觀察。

據了解，女童是由阿嬤在家照顧，當時阿嬤正要上大樓頂樓收衣服，留下女童1人在家，並不清楚女童怎會從高處墜落，目前阿嬤與女童父母正趕往醫院了解狀況。

消防隊獲報後隨即趕往現場，派出勤工分隊消防車1輛、救護車1輛及6名消防隊員前往搶救，女童意識清楚、無明顯外傷，人無大礙，被送往中山醫院檢查。