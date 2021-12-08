疑載肥料上山出意外 花蓮富里兩男連人帶車摔落橋亡

花蓮縣富里鄉劉姓、林姓兩名男子，昨天相約載運肥料上山，卻未返家；兩人今天上午被發現連人帶車倒臥枋仔崙橋下河床，明顯死亡。警方初步發現，現場橋面護欄有撞擊痕跡，正持續蒐證釐清事發原因。

一名黃姓貨運司機今天上午經過花蓮縣富里鄉石牌村枋仔崙橋旁產業道路，發現橋下河床有一輛拼裝車，車旁兩人趴臥河床，一動也不動，覺得有異通報警方。消防人員、警方趕到現場，發現林姓男子倒臥車側，劉姓男子倒在車子後方，兩人屍身僵硬，都已經明顯死亡。由於河床距離路面約有6公尺的落差，由玉里消防分隊出動救助器材車，將兩具遺體吊起。

初步了解，拼裝車由68歲劉姓男子所有，家屬表示，劉男與55歲林姓男子是朋友，兩人昨天相約共乘劉男的拼裝車載肥料上山後就沒有返家。