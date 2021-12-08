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新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

中警走動式管理 拉近民眾距離拚治安

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中市警局自11月中旬起執行「除暴安民」專案，展現實質作為，執行維護治安工作，為了傾聽民意，台中市第四警分局更將開會地點移至民間企業，透過走動式管理，拉近與民眾距離，了解民間對警察工作的想法，讓治安工作的能更確切落實。

台中市第四警分局為了傾聽民意，讓治安工作能更加確實，分局長許明耀帶頭走入地方，將開會地點移至群祐機械股份有限公司；警方表示，希望透過這項改變，警、民互相交流，讓未來警方對治安工作有更好的參考方向，也讓民眾對警察維持地方治安決心更有感。

該公司董事長陳永豐同時也是警友第四辦事處副主任，他表示，企業以外銷為主，最重要的研發及核心製造技術均留在臺灣，一步一腳印，重視團隊合作，充分展現效率，才成功把品牌推向國際，透過這次走動管理的會議模式，若能將此經營哲學用於推動警政工作上，發揮警察團隊力量，增進橫向聯繫，不斷創新精進，必能為警政工作帶來莫大助益。

會議後，警友謝瑞珉董事長為了體會警員辛勞，邀請警方到自己經營的潮港城餐廳餐敘，以獨家菜色「盜汗鍋」慰勞大家，以實質行動支持警察，替台中警方加油打氣。

第四警分局分局長許明耀表示，近期執行除暴及掃除醉犯等專案勤務，力求治安、交通之穩定，肯定同仁的辛勞，藉由走動式開會方式，與同仁為伍增廣工作視野，同時感謝各界對警察的支持，挺警察守護治安，期許做到警察用心、民眾安心之效。

台中市第四警分局更將開會地點移至民間企業，透過走動式管理，拉近與民眾距離，了解民間對警察工作的想法，讓治安工作的能更確切落實。圖／台中市第四分局提供
台中市第四警分局更將開會地點移至民間企業，透過走動式管理，拉近與民眾距離，了解民間對警察工作的想法，讓治安工作的能更確切落實。圖／台中市第四分局提供
台中市第四警分局更將開會地點移至民間企業，透過走動式管理，拉近與民眾距離，了解民間對警察工作的想法，讓治安工作的能更確切落實。圖／台中市第四分局提供
台中市第四警分局更將開會地點移至民間企業，透過走動式管理，拉近與民眾距離，了解民間對警察工作的想法，讓治安工作的能更確切落實。圖／台中市第四分局提供

警察 台中市

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