台61線西濱快速道路 3車追撞2傷1人命危

小心駕駛！今天下午新北市林口區台61線西濱快速道路北上22公里處，發生3車連環追撞意外，造成2駕駛一度受困車內，緊急用破壞器材將車體破壞，將傷者拉救出車外，經檢視1名大貨車駕駛已無生命徵象，另名大貨車駕駛則頭部挫傷，緊急協助兩人送醫急救，目前大貨車駕駛命危，狀況並不樂觀。

據了解，今天下午1時22分許，59歲大貨車駕駛曾男，開著一輛大貨車行經新北市林口區台61線西濱快速道路北上22公里處（往八里方向）行駛，不慎碰撞上前方一輛由徐姓男子所駕駛大貨車。強大撞擊力，導致徐男車身失控，再往前衝撞上另輛張姓男子所駕駛的大貨車，造成59歲大貨車駕駛曾男與另輛徐姓駕駛一度受困車內。

警消獲報到場用破壞器材協助傷者脫困，經檢視曾男已無生命徵象，緊急協助曾、徐兩男送醫急救，目前曾男傷勢嚴重未脫離險境。由於肇事3車駕駛沒有酒駕，確切肇事原因以及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

台61線快速道路車禍，警消到場搶救。記者曾伯愷／翻攝