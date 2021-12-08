竹檢偵破山老鼠集團 扣押300餘公斤森林貴重木

一名羅姓男子看準台灣山區珍貴百年神木林立，有利可圖，在新竹地區招兵買馬組山老鼠集團入山從事盜伐，遭檢警蒐證， 7日率調查人員前往竹縣三個鄉鎮查緝，將羅與旗下集團成員砍伐與銷贓者共8人帶回偵辦，另扣押肖楠、牛樟等森林貴重木（初估重量300餘公斤）及鏈鋸、空壓機等盜伐工具。

新竹地檢署檢察官陳子維指揮新竹縣警方橫山分局、新埔分局、保七五大隊新竹分隊、移民署中區事務大隊科偵隊、新竹縣市專勤隊，會同林務局新竹林區管理處林政人員，12月7日拂曉時分，兵分多路持搜索票、拘票前往新竹縣芎林鄉、關西鎮、竹東鎮等處查緝羅男的山老鼠集團。

檢方指出，本件涉案事實繁雜，且採盜伐、銷贓採一條龍作業模式，因此指派國土專責小組檢察官邱志平、翁貫育、葉子誠、沈郁智、馮品捷協同訊問多名涉案人，並由檢察事務官同步分析相關卷證，經檢察官漏夜訊問，認為羅男與集團成員涉嫌違反森林法，罪嫌重大，今晨向法院聲請羈押禁見獲准，部分成員分別具保2萬元或限制住居。