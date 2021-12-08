3歲女童疑遭獨留家中自32樓墜落 警：已報社會局辦理

台中中午驚傳一起女童墜樓案件。南區東興路一棟住宅大樓於13時許，一名3歲女童從32樓高處墜落，所幸墜至2樓防護網，無明顯外傷，意識清楚，人無大礙，由救護隊員送往中山醫院。

據了解，女童是由阿嬤在家照顧，當時阿嬤正要上大樓頂樓收衣服，留下女童1人在家，並不清楚女童怎會從高處墜落，目前阿嬤與女童父母正趕往醫院了解狀況。

消防隊獲報後隨即趕往現場，派出勤工分隊消防車1輛、救護車1輛及6名消防隊員前往搶救，女童意識清楚、無明顯外傷，人無大礙，被送往中山醫院檢查。