女自覺家中不順竟到宮廟偷神像 搬不走的改偷香爐

連神明都要偷，卓姓婦人自稱覺得家中不乾淨諸事不順，到台中市后里地區涉嫌偷神像，她偷神像前還向神明焚香膜拜，也到大安區一間廟要再偷神像，因神像太大搬不走改偷香爐，大甲警分局海墘派出所員警追查後，昨天逮捕卓女，查扣許多神像贓物，有關聖帝君、五路財神爺、觀音佛祖等神尊，今天依加重竊盜案罪嫌移送法辦。

警方調查，55歲卓女近日覺得家裡不乾淨致諸事不順，日前看中「台中市大安區泰安宮，主祀九天玄女」，今年廟方剛整建完畢，還獲台中市盧秀燕、立法院副院長蔡其昌贈匾，在當地頗負盛名，但神像太大尊搬不動，她改偷走香爐，再四處竊取神尊回家供奉。

大甲警分局海墘派出所員警獲報後，立即展開追查，調閱監視器鎖定嫌犯，昨天持搜索票，將卓女逮捕到案，並在她家中取出多件失竊的神像與相關物品，全案依加重竊盜罪移送台中地方檢察署偵辦。

警方從監視器影像中發現嫌犯於作案前還點香膜拜，一眼即認出她，並查出她至少犯下4起竊案，即使是行竊前先拜拜，甚至是偷神像回家供俸，但是顯然沒被神明保佑。

卓女落網後供稱是因為家裡不乾淨，但經濟困頓，無法自力請神尊回家供奉，才在后里地區偷關聖帝君、五路財神爺、觀音佛祖等神尊，再到大安區偷了祭拜用品，在家中日夜供奉、虔誠敬拜。