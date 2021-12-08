聽新聞
test
0:00 / 0:00
女自覺家中不順竟到宮廟偷神像 搬不走的改偷香爐
連神明都要偷，卓姓婦人自稱覺得家中不乾淨諸事不順，到台中市后里地區涉嫌偷神像，她偷神像前還向神明焚香膜拜，也到大安區一間廟要再偷神像，因神像太大搬不走改偷香爐，大甲警分局海墘派出所員警追查後，昨天逮捕卓女，查扣許多神像贓物，有關聖帝君、五路財神爺、觀音佛祖等神尊，今天依加重竊盜案罪嫌移送法辦。
警方調查，55歲卓女近日覺得家裡不乾淨致諸事不順，日前看中「台中市大安區泰安宮，主祀九天玄女」，今年廟方剛整建完畢，還獲台中市盧秀燕、立法院副院長蔡其昌贈匾，在當地頗負盛名，但神像太大尊搬不動，她改偷走香爐，再四處竊取神尊回家供奉。
大甲警分局海墘派出所員警獲報後，立即展開追查，調閱監視器鎖定嫌犯，昨天持搜索票，將卓女逮捕到案，並在她家中取出多件失竊的神像與相關物品，全案依加重竊盜罪移送台中地方檢察署偵辦。
警方從監視器影像中發現嫌犯於作案前還點香膜拜，一眼即認出她，並查出她至少犯下4起竊案，即使是行竊前先拜拜，甚至是偷神像回家供俸，但是顯然沒被神明保佑。
卓女落網後供稱是因為家裡不乾淨，但經濟困頓，無法自力請神尊回家供奉，才在后里地區偷關聖帝君、五路財神爺、觀音佛祖等神尊，再到大安區偷了祭拜用品，在家中日夜供奉、虔誠敬拜。
大甲警分局指出，卓女在轄區多次犯案，早已被鎖定，她手法老練，苦無證據，此次搜索一併發現他案遭竊物品，且整齊供奉在神明桌，員警也驚訝，失主等人原以為嫌犯得手後會隨即變賣，沒想到還能失而復得，廟方昨晚也在地方臉書社群發文，感謝員警努力不懈的深入追查，讓神明回家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言