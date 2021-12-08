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正妹運動認遭騷擾！台南新化體育公園增14支監視器完工

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

今年7月間台南市新化區有女子在網路社群po文指在新化體育公園運動，被不明男子盯10秒以上，她覺得對方眼神「色咪咪」感到害怕，新化警分局新化派出所立即前往察看，也意外發現公園內原有監視器多數故障，也藏有不少死角，有治安之虞；經市議員李偉智邀集市府體育處及市警局預防犯罪科、新化區公所會勘後，爭取約20萬元經費，擴充2組14支監視器，已在日前完工驗收啟用，讓市民運動安全更有保障。

新化警分局指出，2組監視品分別是在操場、網球場及籃球場，以及兒童遊樂設施、溜冰場及民眾運動區，14支鏡頭都可以監看，避免有死角，而公園周邊外面就有警方的路口監視器，讓民眾到公園運動時會更安心。

市議員李偉智也在臉書說明「治安監視系統」成果，今年年度110年7月份體育公園因為夜間與監視器死角造成民眾安全隱憂，經過幾周設計規劃，施工驗收已於本周啟用，感謝台南市政府警察局、民政局、新化分局新化派出所林建男所長、新化區公所協助。市民將有更安全的使用環境。

台南市新化體育公園增設監視器已經完工啟用。圖／讀者提供
台南市新化體育公園增設監視器已經完工啟用。圖／讀者提供
台南市新化體育公園增設監視器已經完工啟用。圖／讀者提供
台南市新化體育公園增設監視器已經完工啟用。圖／讀者提供
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台南市新化體育公園增設監視器已經完工啟用。圖／讀者提供
台南市新化體育公園增設監視器已經完工啟用。圖／讀者提供

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