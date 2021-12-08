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前外交官痛批偵辦消極 大同分局回應了！
前台灣職業外交官、時代力量國際中心主任劉仕傑，在臉書砲轟台北市警大同分局不當處理一件無差別街頭攻擊事件，認為警方趕抵時間太晚，還要被害女子自行上網查詢案件進度，態度消極，甚至打電話亮出某議員招牌，要求撤臉書文。對此，大同分局表示當時是劉仕傑跟嫌犯連續變更報案位置，警方也不斷隨之移動，當天晚上7點就逮到人，並無延遲情事；另警方並無找議員，是因當天狀況與劉仕傑在臉書所描述不同，才希望能撤下。
該無差別街頭攻擊事件發生在本月3日中午12點多，25歲張姓女子跟同事到南京西路一處巷內買午餐，突遭34歲李姓男子拉住手臂不放，張女措手不及，友人助她掙脫並大喊，目擊的劉仕傑衝向前關心，李男遂徒步逃逸。
劉仕傑一路跟監李男行蹤，報了5次警告知所處位置，警方派員趕抵，也調閱監視器追查，當天晚上7點在中山市場逮捕李男，他辯稱忘記自己做了什麼，警方出示他的犯案影像，他才坦承，詢後將他依強制罪嫌送辦。
不過，劉仕傑昨天在臉書砲轟大同分局建成派出所處理不當，半小時內打了5次110，卻都未見警員趕到，他說，被害的張女也感受到警方消極，還要被害人自行上網查詢案件進度，也希望警方有個合理說法。
大同分局今天早上召開記者會公布偵辦進度，指出本案12月3日中午12時39分受理後立刻派員到場，但劉仕傑跟隨嫌犯位置一直移動，警方半小時內找到劉仕傑，分局也組成專案小組追查，當天晚上7時20分查獲李男到案，依法究辦，並無延遲情事。
劉仕傑今天早上又在臉書批評警方打電話給他要他撤文，電話中警方還稱跟某某議員助理很熟，對此大同分局回應，因劉仕傑貼文內容與事實不符，才希望撤文；致電派出所副主管只是順帶提到也認識某議員助理，並無他意。
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