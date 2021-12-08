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消防弟兄化身溫柔產婆 搶救臍帶繞頸嬰 母子均安

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市消防員化身為產婆完成接生！12月6日深夜11點多，新竹市消防局接獲民眾報案，指有孕婦急產，請求協助；立即由竹光分隊隊員陳俊生、蘇建鴻及高級救護技術員林柏廷出勤，救護人員到場後立即著手進行接生，並成功完成接生，且母子均安。

救護人員表示，到場時立即攜帶生產包及急救包上樓，發現是名懷孕35週的25歲婦女，產婦躺臥於2樓樓梯口，胎兒頭部疑似已露出，蘇員立即備妥生產包及生產器材，由林員將胎兒於產道拉出，在昏暗燈光下仔細一看，竟發現胎兒尚包覆於胎膜之中，胎膜完整尚未破裂，是極為罕見的「全羊膜生產」，機率僅有十萬分之一。

消防局指出，當時，林員透過胎膜發現胎兒狀況不佳，幾乎無活動力，當機立斷使用組織剪剪開胎膜，發現胎兒臍繞頸、臉色發紫，立即指揮蘇員協助鋪平保暖產單，先排除胎兒臍繞頸情形後，由蘇員給予胎兒口鼻抽吸與背部刺激。

林員評估胎兒呼吸、臍動脈脈搏皆過於緩慢、且活動力異常低弱，立即實施新生兒心肺復甦術（CPR），陳員以甦醒球（BVM）給予胎兒正壓給氧，CPR施行30秒後，胎兒呼吸及脈搏恢復正常，臉色紅潤，開始有哭聲並恢復肌張力，手腳有明顯活動，確認胎兒狀況恢復正常後，趕緊將產婦及胎兒送往醫院接手。隔日消防局追蹤母親及胎兒均平安穩定於醫院療養中。

林柏廷事後回憶，雖身為高級救護技術員，但接生還是第一次，而且竟然是罕見的全羊膜生產，碰觸到胎膜包覆胎兒那一霎那心情非常緊張，又因隔著一層膜也明顯感受胎兒沒有活動，當下千頭萬緒、百般掙扎，評估剪開胎膜施予急救是對胎兒最好的選擇，所幸相信直覺給予適當處置後總算母子平安，既欣慰又感動。

新竹市消防局3名消防員完成接生（左起：隊員蘇建鴻、陳俊生、林柏廷）。圖／消防局提供
新竹市消防局3名消防員完成接生（左起：隊員蘇建鴻、陳俊生、林柏廷）。圖／消防局提供

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