消防弟兄化身溫柔產婆 搶救臍帶繞頸嬰 母子均安

新竹市消防員化身為產婆完成接生！12月6日深夜11點多，新竹市消防局接獲民眾報案，指有孕婦急產，請求協助；立即由竹光分隊隊員陳俊生、蘇建鴻及高級救護技術員林柏廷出勤，救護人員到場後立即著手進行接生，並成功完成接生，且母子均安。

救護人員表示，到場時立即攜帶生產包及急救包上樓，發現是名懷孕35週的25歲婦女，產婦躺臥於2樓樓梯口，胎兒頭部疑似已露出，蘇員立即備妥生產包及生產器材，由林員將胎兒於產道拉出，在昏暗燈光下仔細一看，竟發現胎兒尚包覆於胎膜之中，胎膜完整尚未破裂，是極為罕見的「全羊膜生產」，機率僅有十萬分之一。

消防局指出，當時，林員透過胎膜發現胎兒狀況不佳，幾乎無活動力，當機立斷使用組織剪剪開胎膜，發現胎兒臍繞頸、臉色發紫，立即指揮蘇員協助鋪平保暖產單，先排除胎兒臍繞頸情形後，由蘇員給予胎兒口鼻抽吸與背部刺激。

林員評估胎兒呼吸、臍動脈脈搏皆過於緩慢、且活動力異常低弱，立即實施新生兒心肺復甦術（CPR），陳員以甦醒球（BVM）給予胎兒正壓給氧，CPR施行30秒後，胎兒呼吸及脈搏恢復正常，臉色紅潤，開始有哭聲並恢復肌張力，手腳有明顯活動，確認胎兒狀況恢復正常後，趕緊將產婦及胎兒送往醫院接手。隔日消防局追蹤母親及胎兒均平安穩定於醫院療養中。