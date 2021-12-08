娃娃機夾三送一 桃園情侶檔順手牽羊還狡辯業者氣炸

娃娃機促銷活動多，桃園市有業者推出「夾三送一」活動刺激買氣，卻有情侶檔無視規則竊走贈品，昨天落網，到案時還辯稱「有夾東西」，結果被查出根本不是玩同一個機台，讓業者氣炸又傻眼，詢後2人被依竊盜罪嫌函送法辦。

桃園警分局指出，大樹派出所4日接獲娃娃機業者報案，稱一對情侶前一晚11時許到店內把玩機台，卻無視娃娃機夾三送一規則，只在隔壁機台夾了一個便擅自取走3樣贈品，包含2個洗衣球、1個加濕電風扇。

警方調閱監視器，經比對過濾，鎖定徐姓男子（43歲）及陳姓女友（35歲），昨天將兩人查緝到案，並在兩人租屋處找到洗衣球、電風扇等失竊物品。

警方調查，徐男與陳女到案時辯稱「自己有夾到東西」，但經調閱畫面發現，兩人夾的是隔壁機台，且只夾了一個物品，完全不符業者所標示「夾三送一」，且過程中陳姓女子還一邊指示男友要取走哪些物品，詢後全案依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。