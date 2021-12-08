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影／家長一時沒牽好 7歲女童闖雙黃線BMW撞飛

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓女童在4日下午與家人一起出遊，女童在下車後，因家長一時間沒牽到，女童與其他2名幼童直接闖越雙黃線，導致對向的BMW駕駛反應不及，直接將女童撞飛約數公尺，幸好女童僅有身體擦挫傷，並無生命危險，台中市第五警分局調查，BMW的王姓駕駛無酒精濃度，而女童是未成年人，將針對女童家長開出違規闖越道路的罰單，可罰300元。

據查，7歲洪姓女童與家人在4日下午4時許，前往台中市北屯區河北路附近欲購物，當時女童的父親將轎車停在路旁停車格後，手上先抱著一個幼童穿越雙黃線，而女童母親下車後，協助開啟後座車門，讓坐在後座的洪姓女童等3名幼童下車，未料洪姓女童看到父親，已穿越雙黃線通過對向車道後，也急著穿越道路，洪姓女童的母親來不及拉住女童，女童就跑著穿越雙黃線。

女童闖越雙黃線時，對向車道由王姓男子（25歲）駕駛的BMW轎車行經該處，疑因為視線死角，女童闖出時，王車頭就將女童撞飛約數公尺，王也趕緊煞車，並下車察看，發生碰撞時，女童母親嚇得驚聲尖叫，女童全身有多處擦挫傷，但送醫後無生命危險。

台中市第五警分局交通分隊調查，王姓男子無酒精濃度，初判是行人違規闖越雙黃線釀禍，因女童是未成年人，將依道交條例規定，開罰女童的法定代理人，依法可罰300元，詳細的肇事原因，仍待交大事故組分析，另外女童家長尚未對王提出過失傷害告訴。

台中市洪姓女童4日下午與家人到北屯區河北路，女童闖越雙黃線，遭BMW駕駛撞上，幸好送醫後無生命危險。圖／摘自記者爆料網
台中市洪姓女童4日下午與家人到北屯區河北路，女童闖越雙黃線，遭BMW駕駛撞上，幸好送醫後無生命危險。圖／摘自記者爆料網
台中市洪姓女童4日下午與家人到北屯區河北路，女童闖越雙黃線，遭BMW駕駛撞上，幸好送醫後無生命危險。圖／摘自記者爆料網
台中市洪姓女童4日下午與家人到北屯區河北路，女童闖越雙黃線，遭BMW駕駛撞上，幸好送醫後無生命危險。圖／摘自記者爆料網

台中市 BMW 未成年

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