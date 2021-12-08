女員工買午餐遭陌生男強拉手臂 目擊者幫跟監助警逮人

台北市警大同分局獲報，有年輕女子在巷內遭陌生男子拉住手臂，公司同事奮力阻擋，男子遂徒步逃逸；警方調閱監視器追查，在附近市場逮捕男子，他辯稱忘記自己做了什麼，警方出示監視器影像，他才坦承犯行，詢後將他依強制罪嫌送辦。

警方調查，25歲張姓女子本月3日中午12點多，跟同事到南京西路一處巷內買午餐，突遭34歲李姓男子拉住手臂不放，張女措手不及，友人助她掙脫並大喊，目擊的劉姓民眾也衝向前關心，李男遂徒步逃逸。

張女在大同區一間公司上班，當天身穿黑色衣物，「全身包緊緊」，當下她跟同事離開現場，未報案，不過劉姓民眾熱心，一路跟監李男行蹤，報了5次警告知李男位置。