快訊

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女員工買午餐遭陌生男強拉手臂 目擊者幫跟監助警逮人

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市警大同分局獲報，有年輕女子在巷內遭陌生男子拉住手臂，公司同事奮力阻擋，男子遂徒步逃逸；警方調閱監視器追查，在附近市場逮捕男子，他辯稱忘記自己做了什麼，警方出示監視器影像，他才坦承犯行，詢後將他依強制罪嫌送辦。

警方調查，25歲張姓女子本月3日中午12點多，跟同事到南京西路一處巷內買午餐，突遭34歲李姓男子拉住手臂不放，張女措手不及，友人助她掙脫並大喊，目擊的劉姓民眾也衝向前關心，李男遂徒步逃逸。

張女在大同區一間公司上班，當天身穿黑色衣物，「全身包緊緊」，當下她跟同事離開現場，未報案，不過劉姓民眾熱心，一路跟監李男行蹤，報了5次警告知李男位置。

警方調閱監視器，當天晚上7點在中山市場逮捕李男，李辯稱他忘記自己做了什麼，警方出示他的犯案影像，他才坦承，詢後將他依強制罪嫌送辦。

張女跟同事出門買午餐遭陌生男子突然拉住手臂。記者蔡翼謙／翻攝
張女跟同事出門買午餐遭陌生男子突然拉住手臂。記者蔡翼謙／翻攝

延伸閱讀

未能執導「蜘蛛人」 卡麥隆嘆「我從未拍的偉大電影」

英男疑女友中大獎後出軌 菜刀刺臉7刀瀕死判監18年

比特犬恐處死！米可白揭「被犧牲」殘酷真相

MLB／「死臂」背後真相出爐 薛則自爆罪魁禍首就是道奇

相關新聞

她拿走愛心站21個便當喊冤！「只拿6個送弱勢」 絕對清白參選里長

高雄市楠梓區一間愛心物資站遭一名婦人拿走21個便當，婦人後續被起底明年要參選里長，遭網批貪圖愛心、拿物資做公關，婦人今天...

阿嬤頂樓收衣...獨留3歲女童自32樓墜落 醫：幸好防護網救命

台中今天下午一時許驚傳3歲女童從南區東興路一棟社區大樓32樓住家墜落，所幸墜至2樓防護網，僅右側肱骨骨折，人無大礙，由台...

馮光榮被告勾搭人妻今出庭 回應只是想幫助朋友

56歲的馮光榮曾在1990年代演過多齣瓊瑤劇，號稱「御用小生」，是馬妞馬維欣前夫。但日前他遭許姓男子爆料勾搭他的前妻郭女...

神鬼交鋒翻版？男闖兩鄉公所 自稱總統特助兼黨部主委

嘉義縣1名年約50歲黃姓男子昨天上午到中埔鄉公所，自稱總統特別助理及民進黨中央黨部主任委員要找鄉長，並向秘書人員稱有人假...

疑載肥料上山出意外 花蓮富里兩男連人帶車摔落橋亡

花蓮縣富里鄉劉姓、林姓兩名男子，昨天相約載運肥料上山，卻未返家；兩人今天上午被發現連人帶車倒臥枋仔崙橋下河床，明顯死亡。...

中打掃蕩改造空氣長槍可穿3鋁板 警形容「無聲暗器」

刑事局中打去年底掌握黃姓模型槍業者，涉嫌販售合法的空氣長槍後，教導消費者更改氣閥，讓長槍具有殺傷力，今年陸續在中南部，帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。