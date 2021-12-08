影／通霄五北里工廠失火 大量塑膠回收物已延燒13小時

苗栗縣通霄鎮五北里一間堆放大量塑膠廢料及環保回收物的工廠昨晚10點多起火，火勢一發不可收拾，1萬平方公尺的廠房約有2000平方公尺面積陷入火海，苗栗縣消防局共出動10個消防分隊趕往灌救，消防水帶接了數公里長度，但火勢難以撲滅，不斷冒出難聞廢氣，火勢直到今天清晨6點多才控制住，目前消防人員仍持續進行殘火處理，環保局也將派員了解，如廠方因管理不當或疏失造成空汙將開罰。

苗栗縣通霄鎮五北里一間堆放大量塑膠廢料及環保回收物的工廠昨晚10點多起火，火勢一發不可收拾，消防局派遣大批消防人員趕往灌救。圖／民眾提供