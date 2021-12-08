聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／通霄五北里工廠失火 大量塑膠回收物已延燒13小時
苗栗縣通霄鎮五北里一間堆放大量塑膠廢料及環保回收物的工廠昨晚10點多起火，火勢一發不可收拾，1萬平方公尺的廠房約有2000平方公尺面積陷入火海，苗栗縣消防局共出動10個消防分隊趕往灌救，消防水帶接了數公里長度，但火勢難以撲滅，不斷冒出難聞廢氣，火勢直到今天清晨6點多才控制住，目前消防人員仍持續進行殘火處理，環保局也將派員了解，如廠方因管理不當或疏失造成空汙將開罰。
苗栗縣消防局指出，昨天深夜10點21分接獲通報，通霄鎮五北里一間廠房起火，消防人員趕抵時已見明火竄出，消防局出動三義、後龍、特搜、第4大隊、苑裡、苗栗、西湖、通霄、銅鑼及頭份共10個分隊人車趕往灌救，現場燃燒面積約2000平方公尺，火勢在今天清晨6點多控制，但因火場堆積大量環保回收廢棄物，火勢一時難以撲滅，消防人員配合重型機具持續進行搶救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言