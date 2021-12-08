宿醉男底藏15張金融卡 警查出他當詐團車手頭
李姓男子宿醉精神恍忽，枯立路旁許久，員警上前察問他是否身體不適，卻發現他的運動鞋露出多張金融卡，他一脫鞋，鞋底又有多張金融卡；警方在他鞋裡共搜出15張他人的金融卡，追問出他涉嫌擔任詐騙集團「車手頭」，正準備將收來的金融卡交給旗下車手提領詐，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送法辦。
警方昨天透過發卡銀行，查證這15張金融卡的卡主身分，但卡主全不出面，懷疑這些金融卡可能是卡主賣給詐騙集團，成為詐騙集團的人頭戶，將由檢方傳訊。
據了解，李姓男子（24歲）昨天枯站高雄市苓雅區正義路旁，員警發覺他精神恍忽，已經呆站路旁許久，才靠近問他是否身體不適，要協助他就醫，他才說是宿醉未醒。但員警請他拿身分證，以便通知家人。
正當李拿證件時拉動管，眼尖員警發現，他的運動鞋裡露出多張金融卡，懷疑有蹊蹺，要他拿出金融卡，他抽出金融卡，一脫鞋又露出鞋底所藏的金融卡，共15張金融卡，警方認為一般人不太可能擁有這麼多張金融卡，他 才承認金融卡是別人的，警方帶他回派出所，並向發卡銀行查證卡主身分，李自知躲不過警方查緝，才說出他是車手頭，剛拿到這些卡準備交給車手提領詐款。
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