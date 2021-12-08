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多元化計程車司機酒駕追撞5車釀2傷 當場吊扣駕照
新北市汐止區今早發生一起6輛汽車追撞車禍意外，造成二人受傷送醫，據了解，肇事吳姓男子為多元化計程車司機，昨晚在北市與人飲酒後，今早涉嫌酒駕返回汐止住處途中，疑似精神不濟，未減速追撞前方5輛汽車，吳男酒測值為0.83毫克，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦，酒後違規駕車並依道交條例可吊扣駕照1至2年。
汐止警方今天上午7時56分獲報，汐止區由台北往基隆方向在南港隧道便道旁發生多車追撞車禍，警方到場後發現駕駛多元化計程車的吳姓男子（26歲）涉嫌酒駕，致精神不濟未注意車前狀況，撞擊前方行駛中的5輛汽車。
這起追撞車禍導致吳男直接追撞的洪姓男子（56歲）頭部擦傷和陳姓女子（43歲）頸部扭傷，其餘遭波及的3 輛汽車駕駛僅受到驚嚇未受傷，傷2人由救護車送汐止國泰醫院就醫。
肇事駕駛吳男因車禍事故造成眼睛瘀傷、左肩擦傷，但表示不需就醫，經檢測其酒測值為0.83毫克。吳男向警方表示，昨晚在北市與友人飲酒後，休息至今天凌晨3時許，自認沒有酒意後，今天一早欲開車準備返回汐止區住處休息，因精神不濟未注意車前狀況才會不慎追撞前方汽車。
這起車禍事故也造成後方上班車陣大回堵，警方處理後將事故車輛移置路邊後由拖吊車拖離，並開放雙線通行，已於上午9時許恢復交通順暢。
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