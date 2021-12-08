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影／媽載上學機車擦撞大貨車 高中生慘壓輪下腳骨折變形
宜蘭市中山路與神農路路口今上午發生一起交通事故，李女騎機車載兒子要趕去上學，與載運酒瓶的大貨車擦撞，就讀高中的兒子被慘壓在貨車右前輪下，腳部骨折變形被救出後送醫。事發後，造成車流回堵，地面也留下大片油漬，請用路人通過小心。
警方調查，44歲李姓駕駛騎乘機車沿中山路二段南往北的方向，行駛外側右轉專用道到農權路口停等紅燈，她在待右轉號誌亮起時，變換車道至內側車道的機慢車停等區，與後方27歲楊姓男子駕駛的大貨車向前移動時，發生碰撞，造成15歲張姓高中生被壓在車輪下痛到哀號，送醫腳部骨折變形及嚴重瘀青。
警消獲報對雙方經施以呼氣酒測，駕駛均無酒駕，同時用木屑清除路面油汙，詳細肇事原因待後續調查釐清。
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