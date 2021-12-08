快訊

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山深夜緊急救援 中風山友被輪流背下山保命

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

玉山國家公園排雲山莊昨晚7點多，1名山友突然出現中風病徵，隨即由3人輪流背負摸黑從排雲下山，經過8.5公里的徒步救援，警消輪流接力，順利送醫撿回一命。

玉山國家公園表示，近來玉山寒峻低溫，昨晚7點多，排雲山莊1名山友突然出現行動緩慢、流口水無法吞嚥情況，駐守人員請其舉高雙手，卻無法控制的情況。

玉管處排雲山莊管理員劉居賜隨即與北醫急診科醫師高偉峰電話聯繫，經高醫師評估症狀後，判斷該名山友疑似中風，建議須緊急下撤。

排雲山莊隨即整備，在晚間8點多展開救援行動，由3人輪流背負從排雲下山，8.5公里的距離，眾人在黑夜與寒風中摸黑下撤，路途格外艱辛，但大家內心只有一個信念，「快點幫助山友下山送醫保住性命。」

玉管處並表示，下撤的同時，玉山登山口集結了排雲管理站、嘉義消防局阿里山分隊、警察局阿里山派出所、林務局嘉義林區管理處阿里山工作站、保七六大玉山警察隊塔塔加小隊等12名救難人員，帶著獨輪擔架上山，目標也只有一個，快點接應到下撤的傷患盡速送醫。

夜間11點多，雙方於步道5公里處碰頭，由消防人員確認傷患生命跡象尚屬穩定後，換手持續下撤，終於進行半夜3時抵達登山口，交由救護車送醫。完成了這次環境艱難與老天爺搶時間的救援任務。

玉管處提醒登山客，入冬來高山地區入夜的氣溫都在零度左右，山友平時如有三高等慢性疾病者，應特別注意保暖及身體變化，尤其是心血管疾病者，更應仔細評估上山行程。

玉山國家公園昨晚深夜緊急出動救援，將1名中風山友被輪流背負下山，順利送醫保住性命。圖／玉管處提供
玉山國家公園昨晚深夜緊急出動救援，將1名中風山友被輪流背負下山，順利送醫保住性命。圖／玉管處提供
玉山國家公園昨晚深夜緊急出動救援，將1名中風山友被輪流背負下山，順利送醫保住性命。圖／玉管處提供
玉山國家公園昨晚深夜緊急出動救援，將1名中風山友被輪流背負下山，順利送醫保住性命。圖／玉管處提供

玉山國家公園 山友

延伸閱讀

台南女工清晨摔落魚塭道路 救護人員緊急救援

全台唯一「烏龍茶感咖啡」！哈本4次手挑的阿里山豆

男登玉山見自己「臉歪嘴斜」疑中風 12人小組摸黑救援

愛爬山退休族突左腳無力摔一跤 送醫發現是中風

相關新聞

她拿走愛心站21個便當喊冤！「只拿6個送弱勢」 絕對清白參選里長

高雄市楠梓區一間愛心物資站遭一名婦人拿走21個便當，婦人後續被起底明年要參選里長，遭網批貪圖愛心、拿物資做公關，婦人今天...

阿嬤頂樓收衣...獨留3歲女童自32樓墜落 醫：幸好防護網救命

台中今天下午一時許驚傳3歲女童從南區東興路一棟社區大樓32樓住家墜落，所幸墜至2樓防護網，僅右側肱骨骨折，人無大礙，由台...

馮光榮被告勾搭人妻今出庭 回應只是想幫助朋友

56歲的馮光榮曾在1990年代演過多齣瓊瑤劇，號稱「御用小生」，是馬妞馬維欣前夫。但日前他遭許姓男子爆料勾搭他的前妻郭女...

神鬼交鋒翻版？男闖兩鄉公所 自稱總統特助兼黨部主委

嘉義縣1名年約50歲黃姓男子昨天上午到中埔鄉公所，自稱總統特別助理及民進黨中央黨部主任委員要找鄉長，並向秘書人員稱有人假...

疑載肥料上山出意外 花蓮富里兩男連人帶車摔落橋亡

花蓮縣富里鄉劉姓、林姓兩名男子，昨天相約載運肥料上山，卻未返家；兩人今天上午被發現連人帶車倒臥枋仔崙橋下河床，明顯死亡。...

中打掃蕩改造空氣長槍可穿3鋁板 警形容「無聲暗器」

刑事局中打去年底掌握黃姓模型槍業者，涉嫌販售合法的空氣長槍後，教導消費者更改氣閥，讓長槍具有殺傷力，今年陸續在中南部，帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。