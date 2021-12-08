玉山深夜緊急救援 中風山友被輪流背下山保命

玉山國家公園排雲山莊昨晚7點多，1名山友突然出現中風病徵，隨即由3人輪流背負摸黑從排雲下山，經過8.5公里的徒步救援，警消輪流接力，順利送醫撿回一命。

玉山國家公園表示，近來玉山寒峻低溫，昨晚7點多，排雲山莊1名山友突然出現行動緩慢、流口水無法吞嚥情況，駐守人員請其舉高雙手，卻無法控制的情況。

玉管處排雲山莊管理員劉居賜隨即與北醫急診科醫師高偉峰電話聯繫，經高醫師評估症狀後，判斷該名山友疑似中風，建議須緊急下撤。

排雲山莊隨即整備，在晚間8點多展開救援行動，由3人輪流背負從排雲下山，8.5公里的距離，眾人在黑夜與寒風中摸黑下撤，路途格外艱辛，但大家內心只有一個信念，「快點幫助山友下山送醫保住性命。」

玉管處並表示，下撤的同時，玉山登山口集結了排雲管理站、嘉義消防局阿里山分隊、警察局阿里山派出所、林務局嘉義林區管理處阿里山工作站、保七六大玉山警察隊塔塔加小隊等12名救難人員，帶著獨輪擔架上山，目標也只有一個，快點接應到下撤的傷患盡速送醫。

夜間11點多，雙方於步道5公里處碰頭，由消防人員確認傷患生命跡象尚屬穩定後，換手持續下撤，終於進行半夜3時抵達登山口，交由救護車送醫。完成了這次環境艱難與老天爺搶時間的救援任務。