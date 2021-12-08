遠赴石門便利店領包裹 警查是被害人遭詐金融卡逮車手

金山警分局9月接獲高雄市警局鳳山分局受理的詐騙案，被害人誤信詐騙集團話術，將提款卡寄出供詐騙集團匯入款項，分局偵查隊經調閱監視器，查出陳男前往石門區一家便利商店，領取被害人提款卡再轉交詐騙集團，昨天前往中和區將他拘提到案，依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

偵查隊副隊長黃松吉說，陳男（40歲）被逮捕時一臉茫然，以為自己是因為存摺被當作人頭帳戶才遭到警方拘提。經員警出示拘票，他又連忙大聲喊冤，自稱當時是因受朋友之託代領包裹才前往石門，不知道包裹內是遭詐騙民眾的提款卡。

警方調查，陳男對所稱委託取簿的友人並不熟識，也沒有聯絡方式，卻大老遠從中和前往石門取貨，不合乎常理，認為陳男避重就輕，沒有吐實，有所隱瞞且交代不清，全案訊後移送法辦。