遠赴石門便利店領包裹 警查是被害人遭詐金融卡逮車手
金山警分局9月接獲高雄市警局鳳山分局受理的詐騙案，被害人誤信詐騙集團話術，將提款卡寄出供詐騙集團匯入款項，分局偵查隊經調閱監視器，查出陳男前往石門區一家便利商店，領取被害人提款卡再轉交詐騙集團，昨天前往中和區將他拘提到案，依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
偵查隊副隊長黃松吉說，陳男（40歲）被逮捕時一臉茫然，以為自己是因為存摺被當作人頭帳戶才遭到警方拘提。經員警出示拘票，他又連忙大聲喊冤，自稱當時是因受朋友之託代領包裹才前往石門，不知道包裹內是遭詐騙民眾的提款卡。
警方調查，陳男對所稱委託取簿的友人並不熟識，也沒有聯絡方式，卻大老遠從中和前往石門取貨，不合乎常理，認為陳男避重就輕，沒有吐實，有所隱瞞且交代不清，全案訊後移送法辦。
金山警分局長林詮峰表示，此案被害人將提款卡寄出供詐騙集團匯入款項，是詐騙老哏，仍有人受騙。詐騙集團除了以打工或委託家庭代工的方式騙取民眾戶頭作為人頭帳戶外，也會吸收取簿或取款的車手作為其詐領財物的爪牙，呼籲民眾要睜大眼睛明辨黑白，勿貪小便宜成為詐騙集團的共犯。
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