台南女工清晨摔落魚塭道路 救護人員緊急救援
台南市51歲李姓女工今天清晨騎機車行經安南區安明路二段時，疑因身體不適，連人帶車倒地後，不慎摔落路旁魚塭道路，消防人員據報到場救援，由於魚塭道路距離大馬路約2公尺，救護人員花了近20分鐘，才將她抬上擔架後再移到大馬路路面，送醫救護。
「有人跌落魚塭道路，快來救人！」台南市消防局救災救護中心今天清晨4點50分接獲民眾報案，位於安南區安明路二段和郡安路口，有人掉落魚塭旁，需要救援。
安南消防分隊長林宜德帶隊前往搶救，發現李女全身無力，躺在魚塭道路上，由於附近沒有階梯下到魚塭，救護人員先架梯下到魚塭道路後，再將李女送上擔架。兩名救護人員再合力將她抬上安明路路面，送上救護車送醫。
據了解，李女平日在安平區一家水產加工廠工作，今天清晨工作結束後，獨自一人騎機車返家途中，不明原因騎機車摔倒路旁，再摔落路旁魚塭道路，還好沒有明顯外傷，只是全身無力。李女先生接獲警方通報，也趕到現場，非常感謝消防救護人員緊急救援。
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