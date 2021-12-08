光天化日偷冷氣機 2賊行竊不成隔天仍遭逮
苗栗縣2名男子共乘一部無牌照機車，光天化日下竟想竊取重約30公斤的冷氣機，還沒成功搬上車，就被店家發現當場制止，倉皇逃逸，隔天遭警方循線查緝到案。
苗栗縣警察局頭份分局副分局長吳國偉今天接受媒體聯訪表示，員警6日晚間執行網路巡邏時，發現徐姓民眾在臉書社團「我是頭份人」貼文指稱，放置屋外的冷氣機，遭2名不明男子企圖竊取，經冷氣行師傅當場制止後，倉皇逃逸。
吳國偉指出，店家因無財物損失，沒有報案，但同仁知曉後，仍立即主動偵辦，經檢視比對監視器畫面及查訪，發現轄內宋姓、陳姓民眾等2人涉有重嫌，並於7日前往其住處查緝，犯嫌見警方登門，自知事機敗露，坦承犯行。
冷氣行業者表示，其實竊嫌企圖偷走的冷氣機，大多只能賣給資源回收場，一台大約新台幣500元左右，之前就有小偷在行竊過程中砸傷自己，這一次還好師傅及時制止，否則如果發生意外，2人行竊所得，可能連醫藥費都不夠。
警方表示，全案訊後將宋姓、陳姓犯嫌依竊盜罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。
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