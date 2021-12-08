驚悚車禍後 台南麻豆警出動「移動式地磅」攔查大型車

國一麻豆南下匝口昨天發生大貨車撞死機車騎士的驚悚車禍，麻豆警分局鑑於轄區大型車交通事故頻繁，昨天下午聯合台南市交通警察大隊祭出「活動地磅」，針對大型車輛頻繁出現路段加強執法，執行「取締各式大型車超載」專案勤務，出手整頓共查獲大型車超載4件、未依規定申請路權3件、違規轉彎1件。

昨天上午7時22分，52歲李姓男子騎機車行經麻豆區市道176線東向，在國道1號麻豆交流道南下匝道口，何姓駕駛的大貨車右彎要上交流道，碰撞機車造成李男當場死亡，何姓駕駛肇事後渾然不覺開往高雄，麻豆警方調閱周邊路口監視器影像追查，在高雄小港攔查肇事車輛、全案依肇事逃逸送辦。

警方指出，大型車輛視線死角多，轉彎時的內輪差經常是交通事故的主要原因，且大型車輛發生交通事故嚴重程度較高，警方呼籲機慢車騎士在道路上行駛，盡量遠離大型車輛，避開視野盲區，事故發生後也派員至轄內貨運車行加強宣導，提醒大型車駕駛重視行車安全。