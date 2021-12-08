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台中婦不買停車月票 一招「剪下疊上」功力差露餡遭訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市政府有提供停車月票讓市民購買，供市民停放路邊收費停車格之用，但林姓婦人的停車月票只買到今年4月，林婦異想天開，將去年購買的月票的年度位置剪下後，變換成今年度的月票，不過仍被停管處人員發現，報警處理，台中地檢署偵結，將林婦依偽造文書罪起訴。

起訴指出，林姓婦人平常都使用轎車當代步工具，她在去年間曾向台中市政府公有停車場購買停車月票，不過只買到今年4月就沒有繼續購買，她在今年7月16日，將使用的轎車停在西屯區華美街二段與漢城四街交叉口的停車格，並將已經過變造的停車月票拿出來使用。

當時台中市停管處的吳姓管理員巡經該處，發現林婦轎車上的月票，在「110」年度的位置，只是用迴紋針夾著，疑似將舊年度的月票，變換年度位置之後，當成今年度的月票使用，因此通知警方介入偵辦。

林姓婦人到案後承認，她是將去年購買的6月至8月的停車月票的年度位置數字「109」，以剪刀剪下後，再疊在今年度1月至2月的月票上，並以迴紋針夾住，以讓數字「110」出現在去年6月至8月的月票上，企圖以此方式，矇騙停管處人員，逃避支付停車費。

台中地檢署偵結，認定林婦剪貼停車月票的行為，涉嫌以同類證件為底稿，加以改造變更其內容，並不變更原有文書的性質，屬於變造行為，認定涉嫌行駛變造特種文書罪，今起訴並聲請簡易判決處刑。

台中市林姓婦人今年沒有買市府的停車月票，利用剪貼方式，企圖以去年月票蒙混，遭停管處人員發現後報警，台中地檢署依偽造文書罪起訴。圖／報系資料照
台中市林姓婦人今年沒有買市府的停車月票，利用剪貼方式，企圖以去年月票蒙混，遭停管處人員發現後報警，台中地檢署依偽造文書罪起訴。圖／報系資料照

偽造文書 停車場

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