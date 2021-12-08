為1萬元租屋糾紛 21名青少年持刀棍打群架全被逮

為了一萬餘元租屋債務糾紛，有21名青少年6日晚間10時許，分持武士刀、棍棒在彰化縣花壇鄉學前路夜市空地打群架，多人掛彩，一人受醫，彰化警分局據報後，啟動快打機制，迅速到場壓制，並分頭逮人，查出主要混跡宮廟，其中5名是在學學生，昨天分別依聚眾鬥毆罪及第傷害罪移送，或移由少年法庭審理。

警方調查，張姓男子因藍姓女友與周姓男子分租房間，嫌每月租金太貴，與合租人嫌隙，雙方在電話通訊中互相嗆聲，約定6日晚間10時許，在彰化縣花壇鄉學前路夜市空地談判，張姓男子即找來15位友人攜帶8支棍棒及一把武士到場 ，周則有5人徒手到場，雙方一照面，一言不合即發生肢體衝突。

警方說，在這場大亂鬥中，因張姓男子及同夥手持武士刀、球棒及鐵棍攻擊，造成周姓男子頭部受創嚴重，經緊急由友人送往秀傳醫院急診室就醫，另有多人掛彩，多數都是輕傷，經包紮後無大礙。

彰化警分局表示，警方接獲報案後，立即啟動快打部隊，派遣線上巡邏警力及偵查隊趕赴現場壓制，他們見警方來到，分騎機車或汽車逃離，警方一路追逐到夜市臨近住宅區，攔停盤查後在數輛機車及所攔查的汽車，均查獲鬥毆使用的證物，立即予以扣押。

警方隨即追查涉嫌人身分，查出現鬥毆現場有21人，其中8人分持棍棒攻擊，其餘都徒手打架或在場助勢。警方清查，涉案人只有1人超過30歲，其餘均在16到19歲之間，其中還有5人是在學學生，他們多數混跡宮廟，常聚眾打架滋事。

警方還查出，這場藍姓女子與周姓男子合租房間糾紛，造成打群架事件，事後雙方才知道，周姓男子的女友，還是藍女的姊姊，竟然演成「大水沖倒龍王廟」，始料未及。

警方訊後，雙方均依刑法第150條「聚眾鬥毆罪」及第277條「傷害罪」移送彰化地方檢察署偵辦，其中有5人未成年則移由少年法庭審理並通知家長及校方。