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高雄街頭傷人砸車 警方逮滋事7男子
高雄市前鎮區育樂路今天凌晨發生砸車打人事故，翁姓男子搭朋友的轎車回家，一下車便遭7名男子圍上，要求他還錢；雙方談判破裂，7人圍毆翁，持鐵條打傷翁的頭部，並砸毀轎車車窗，警方據報迅速趕到，逮捕傷人的7名男子，依妨害自由、傷害、毀損罪嫌移送法辦。
據了解，涉案的嚴姓男子（42歲）指翁姓男子（48歲）欠他200萬元未還，失蹤一段時日不見人影，最近發現翁回高雄住處，才邀集另6名朋友，一起到前鎮區育樂路翁的住處前守候，要翁還錢。
今天凌晨1點50分左右，翁姓男子搭朋友的轎車回家，他剛下車，嚴姓男子等7人便圍上車門口，翁的2名朋友見狀要下車，被堵在車上，下不了車。
嚴姓男子要翁還200萬元，翁稱沒錢還，雙方起口角，嚴姓男子等人涉嫌圍毆翁，其中有人在旁邊的工地拿鐵條，將翁打得頭破血流。
警方據獲報發生街頭打架事件，立即出動快打部隊，不久趕到事故現場，將翁姓男子送民生醫院治療後，已無大礙。
警方也迅速攔捕嚴姓男子7人，依妨害自由、傷害、毀損罪嫌，移請高雄地方檢察署偵辦。
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