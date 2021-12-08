女教師遭虐殺 丈夫寫作女兒繪圖 最愛最痛都在書中

男子劉志明7年前持鐵鎚擊殺素昧平生59歲退休女教師，一、二審法官五度判死，案件上訴最高法院審理中。死者丈夫失去至愛憂鬱悲憤，寫作成情緒出口，文章集結成《劇變之後---月妹未了情》一書，女兒畫插圖，被害人家屬透過創作找到療癒力量，讓人動容，卻也揪心。

這一起女教師命案，曾是轟動一時的社會新聞，社會漸漸淡忘了，對被害者家屬來說，卻是一輩子的傷。死者丈夫張介能是退休大學教授，和妻子結縭約35年，育有2子1女，夫妻倆從事穩定教職，兒女表現也讓他們放心，是外界眼中「人生勝利組」，無端遇惡煞奪命，讓一家人世界變了樣。

張介能說，妻子生前常抱怨他不夠浪漫，散步不會主動牽手，拍照時沒有緊緊相依，讓他有些愧疚，妻子告別式蓋棺那一刻，他緊緊牽著妻子的手道別，並告訴妻子，會繼續實踐她來不及完成的人生清單。

主臥室床頭的花布側背包，是死者遇害時的隨身包包，張介能悉心呵護著，彷彿妻子還陪在身旁。死者一套衣物用透明紗布包裹著，每天伴著張介能入眠。

死者曾是高中地球科學名師，她嚮往到北歐冰島觀察特殊地形，也期待到美國黃石公園看日全蝕，渴望親睹加拿大路易絲湖的絕世之美。張介能想幫亡妻圓夢，背著妻子的花布包出國，陸續走訪這幾處世界級名勝，拍照留影時笑中帶淚，告訴妻子「我們一起來過了」。

「妻子想做的，我來延續！」死者生前熱中參與的合唱團、抗癌協會等，張介能帶著妻子力量加倍投入，也不辭路途遙遠，遠赴六龜高中陪伴高關懷學生，他說「不覺得累，感覺妻子在背後支持著他」。六龜高中校長梁華蓁說，張介能走出巨變，還能付出愛，用身教影響偏鄉學子，是可貴情操。

張介能坦言，還沒完全走出傷痛，幾乎無法在夜晚創作，只能白天書寫，即使這本書完成了，也不太能在夜晚翻開來讀，曾經撕心裂肺的痛，需要更多時間復原。