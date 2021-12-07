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均未注意車行狀況 軍卡撞汽車幸無人傷

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一輛憲兵軍用大卡車，今天傍晚近6時許準備開返回隊部，途中行經林口區中山路，軍卡從內側欲變換至外側車道，不慎與一輛正從路旁停車格駛出的汽車發生碰撞，所幸沒有人受傷。肇事駕駛均沒有酒駕，原因及責任歸屬待警方調查釐清。

據了解，24歲許姓軍卡駕駛，今天傍晚近6時許，準備將軍卡開回龜山營區，行經新北市林口區中山路（快到林口路口），許姓駕駛從內側車道欲變換至外側車道。不巧，由49歲方姓男子所駕駛的汽車，從路邊停車格向左駛出，兩車直接發生碰撞。

強大撞擊力導致汽車往左旋轉，直到車身橫佔半個路面才止停，所幸車禍發生當下，肇事駕駛及車內乘客沒有人受傷。事後經警方對肇事雙方酒測，沒有酒精反應，確切肇事原因以及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

車禍現場軍卡撞汽車，所幸現場沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場軍卡撞汽車，所幸現場沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場軍卡撞汽車，所幸現場沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場軍卡撞汽車，所幸現場沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝

林口 車道 車禍

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