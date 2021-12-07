均未注意車行狀況 軍卡撞汽車幸無人傷

新北市一輛憲兵軍用大卡車，今天傍晚近6時許準備開返回隊部，途中行經林口區中山路，軍卡從內側欲變換至外側車道，不慎與一輛正從路旁停車格駛出的汽車發生碰撞，所幸沒有人受傷。肇事駕駛均沒有酒駕，原因及責任歸屬待警方調查釐清。

據了解，24歲許姓軍卡駕駛，今天傍晚近6時許，準備將軍卡開回龜山營區，行經新北市林口區中山路（快到林口路口），許姓駕駛從內側車道欲變換至外側車道。不巧，由49歲方姓男子所駕駛的汽車，從路邊停車格向左駛出，兩車直接發生碰撞。