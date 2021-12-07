不滿前妻琵琶別抱 莽漢夥同友人縱火報復雙雙被起訴

新北市雙溪區簡姓男子聽李姓友人訴苦，得知李不滿前妻與郭男有染，兩人涉嫌潑灑汽、柴油助燃，放火燒毀郭的住家。檢方查出簡、李涉案，偵訊後依放火燒毀現供人使用住宅、未遂及致生公共危險罪起訴。

檢方起訴指出，李男與張女離婚後仍同住，李不滿前妻與郭男走得太近，今年8月初到郭家中對郭父說，如不帶兒子到他家道歉，就要放火燒房子。當月27日李跟簡聊及前妻與郭有染，對簡說很「賭爛」，想把工寮（指郭家）燒掉。

李、簡隔天明知將火源自排風口投入房屋內，可能導致火勢延燒住宅，並使屋內人士逃生不及因而喪命，仍由簡在清晨5點半多，從郭家1樓前門旁抽風機葉片間空隙，把柴油或汽油潑灑進屋內牆壁處，再以打火機、菸蒂火星等不詳方式引燃，燒毀郭家肥料筒和筒內肥料，燻黑牆壁，未達燒毀目的。李事後付1萬元酬勞給簡男。

5天後，李、簡駕車到貢寮區一處加油站，買了280元95無鉛汽油裝進自備汽油桶，並在午夜由簡攜帶破壞剪及容量不詳柴油，駕車到李家接李及其購買的汽油。兩人把車停在郭家附近的橋旁，走到郭家後，由簡持破壞剪剪斷郭家1樓南側窗戶鐵絲網，再由李從缺口爬進屋內，把汽油潑灑在儲藏室。簡則是在該住宅外潑灑柴油。