聽新聞
test
0:00 / 0:00
不滿前妻琵琶別抱 莽漢夥同友人縱火報復雙雙被起訴
新北市雙溪區簡姓男子聽李姓友人訴苦，得知李不滿前妻與郭男有染，兩人涉嫌潑灑汽、柴油助燃，放火燒毀郭的住家。檢方查出簡、李涉案，偵訊後依放火燒毀現供人使用住宅、未遂及致生公共危險罪起訴。
檢方起訴指出，李男與張女離婚後仍同住，李不滿前妻與郭男走得太近，今年8月初到郭家中對郭父說，如不帶兒子到他家道歉，就要放火燒房子。當月27日李跟簡聊及前妻與郭有染，對簡說很「賭爛」，想把工寮（指郭家）燒掉。
李、簡隔天明知將火源自排風口投入房屋內，可能導致火勢延燒住宅，並使屋內人士逃生不及因而喪命，仍由簡在清晨5點半多，從郭家1樓前門旁抽風機葉片間空隙，把柴油或汽油潑灑進屋內牆壁處，再以打火機、菸蒂火星等不詳方式引燃，燒毀郭家肥料筒和筒內肥料，燻黑牆壁，未達燒毀目的。李事後付1萬元酬勞給簡男。
5天後，李、簡駕車到貢寮區一處加油站，買了280元95無鉛汽油裝進自備汽油桶，並在午夜由簡攜帶破壞剪及容量不詳柴油，駕車到李家接李及其購買的汽油。兩人把車停在郭家附近的橋旁，走到郭家後，由簡持破壞剪剪斷郭家1樓南側窗戶鐵絲網，再由李從缺口爬進屋內，把汽油潑灑在儲藏室。簡則是在該住宅外潑灑柴油。
兩人點火後，火勢延燒到屋內稻草、木材、麻布袋及郭家農用機械使用的柴油，火舌從1樓朝2樓猛烈延燒，燒毀郭家冷氣機、床、跑步機、電視機等物品，並讓住宅主要構成部分梁、柱、支撑壁及屋頂等失去主要效用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言