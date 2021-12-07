快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

北市酒店停車場押人！逼簽9百萬賭債本票 10人遭法辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

百家樂賭場常客呂姓男子，疑似在多家賭場積欠龐大賭債，陳姓債權人等人委託徵信社找出呂男，今年8月間涉嫌在北市酒店停車場押走呂男，逼簽910萬元的本票。呂男獲釋後報案，警方循線找出10人涉案，依妨害自由等罪嫌函送台北地檢署偵辦。

據悉，33歲呂姓男子疑經常出沒在百家樂賭場，在全台多家賭場積欠賭債不處理，只拿走贏的現金，卻不處理積欠的債務，遭陳姓債務人等人鎖定，並委託張姓徵信社業者找出躲藏的呂男。

今年8月17日晚上8時許，張掌握呂的行蹤，出沒在北市中山區一家酒店停車場，隨即通報陳；陳當晚找來6人，在停車場直接押呂男上車，載往林森北路，逼迫呂男還錢。

陳等6人加上林森北路屋內的4人，共計10人涉嫌逼迫呂男還錢，只要呂男不聽話，眾人就動手打人，先後逼迫呂用網路轉帳2萬元，又拿走呂身上的提款卡並逼問出密碼，但密碼有誤，又動手一頓痛打，最後逼迫呂男簽下高達約9百萬元的本票。

被害人呂男簽下本票後獲釋，他隨即到醫院驗傷，頭、臉、頸及雙手挫傷，並到到大直派出所報案提告。警方獲報後循線追出10人涉案，通知陳等人到案說明，陳供稱，他欠債不還，找徵信社找人很正常。全案在9月2日依妨害自由、傷害、強盜等罪嫌移送北檢偵辦，檢方尚未偵結。

陳男找徵信社鎖定呂男行蹤，在酒店停車場押人逼簽本票。記者蕭雅娟／翻攝
陳男找徵信社鎖定呂男行蹤，在酒店停車場押人逼簽本票。記者蕭雅娟／翻攝

賭場 停車場 酒店 北市

延伸閱讀

北市萬華行政中心內揮刀砍人 男子遭起訴傷害罪

又見持球棒打人 集團「假徵才真暴力」遭移送

新北婦遭控詐賭被逼簽300萬本票 丈夫救援不成遭圍毆

夫妻與母涉聯手偽造高額本票 士檢起訴求重刑

相關新聞

連日低溫...山友獨自下山失聯14天 高中同學懸賞30萬元尋人

來自宜蘭的52歲李姓山友上月23日參加登山團，從瑞穗林道欲攀登南三段，24日自認體能無法負荷山路，便獨自下山，沒想到就此...

台74線5車連環撞 貨車駕駛卡車內消防員破門助脫困

台74線快速道路台中往彰化8公里處（台中市西屯區）今天下午3時許，傳出5車連環撞的交通事故，其中一輛貨車的車頭凹陷，貨車...

垂降90米懸崖只為救牠 「歐告」深情搖尾謝搜救隊

南投埔里桃米里居民飼養的米克斯犬「歐告」日前上山追猴玩耍，反被猴戲，還失足墜崖，飼主聽見牠哀鳴，雖知牠還活著，但因谷深9...

均未注意車行狀況 軍卡撞汽車幸無人傷

新北市一輛憲兵軍用大卡車，今天傍晚近6時許準備開返回隊部，途中行經林口區中山路，軍卡從內側欲變換至外側車道，不慎與一輛正...

不滿前妻琵琶別抱 莽漢夥同友人縱火報復雙雙被起訴

新北市雙溪區簡姓男子聽李姓友人訴苦，得知李不滿前妻與郭男有染，兩人涉嫌潑灑汽、柴油助燃，放火燒毀郭的住家。檢方查出簡、李...

北市酒店停車場押人！逼簽9百萬賭債本票 10人遭法辦

百家樂賭場常客呂姓男子，疑似在多家賭場積欠龐大賭債，陳姓債權人等人委託徵信社找出呂男，今年8月間涉嫌在北市某酒店停車場押...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。