北市酒店停車場押人！逼簽9百萬賭債本票 10人遭法辦
百家樂賭場常客呂姓男子，疑似在多家賭場積欠龐大賭債，陳姓債權人等人委託徵信社找出呂男，今年8月間涉嫌在北市某酒店停車場押走呂男，逼簽910萬元的本票。呂男獲釋後報案，警方循線找出10人涉案，依妨害自由等罪嫌函送台北地檢署偵辦。
據悉，33歲呂姓男子疑經常出沒在百家樂賭場，在全台多家賭場積欠賭債不處理，只拿走贏的現金，卻不處理積欠的債務，遭陳姓債務人等人鎖定，並委託張姓徵信社業者找出躲藏的呂男。
今年8月17日晚上8時許，張掌握呂的行蹤，出沒在北市中山區一家酒店停車場，隨即通報陳；陳當晚找來6人，在停車場直接押呂男上車，載往林森北路，逼迫呂男還錢。
陳等6人加上林森北路屋內的4人，共計10人涉嫌逼迫呂男還錢，只要呂男不聽話，眾人就動手打人，先後逼迫呂用網路轉帳2萬元，又拿走呂身上的提款卡並逼問出密碼，但密碼有誤，又動手一頓痛打，最後逼迫呂男簽下高達約9百萬元的本票。
被害人呂男簽下本票後獲釋，他隨即到醫院驗傷，頭、臉、頸及雙手挫傷，並到到大直派出所報案提告。警方獲報後循線追出10人涉案，通知陳等人到案說明，陳供稱，他欠債不還，找徵信社找人很正常。全案在9月2日依妨害自由、傷害、強盜等罪嫌移送北檢偵辦，檢方尚未偵結。
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